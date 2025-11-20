嘉義市一起嚴重鬥毆案件，25歲張姓嫌犯因用餐時與路人產生口角，竟開車衝撞對方，導致49歲陳姓男子腿部骨折、全身多處擦挫傷。警方已將張姓嫌犯等5人拘提到案。調查顯示，張姓嫌犯雖年輕但前科累累，曾因行車糾紛、金錢問題犯下多起毀損、傷害及槍砲罪，是個行為極端且情緒易失控的危險人物。

開車衝撞害1男腿骨折！25歲男前科多，曾對友動私刑。（圖／TVBS）

49歲陳姓男子被撞擊後腿部骨折，全身多處擦挫傷，還被球棒毆打得體無完膚，緊急由救護人員送醫治療。與陳姓男子一同用餐的朋友們留在現場協助警方做筆錄，而行兇的嫌犯們則迅速逃離現場，直到後來警方將他們拘提到案。

嘉義市警局第一分局分局長吳正文表示，雙方8名當事人稍早在友忠路某餐廳發生口角糾紛，心生嫌隙，隨後在KTV門口再度爭執，最終演變為持械鬥毆。張姓嫌犯的白色轎車遭到嚴重損壞，擋風玻璃出現兩個大洞並裂成蜘蛛網狀，前車窗和後照鏡都被砸毀，保險桿在撞人後搖搖欲墜。據了解，是在張姓嫌犯5人逃離現場後，陳姓男子的同伴才憤而砸車。

嘉義發生的KTV鬥毆衝突，涉案人依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌移送。（圖／TVBS）

吳正文進一步說明，相關證人均已到案，警方正調閱周邊監視器，全力釐清案發經過，並將涉案人依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌報請嘉義地檢署偵辦。

調查發現，25歲的張姓嫌犯雖然年輕卻已是累犯。這位住在雲林的年輕人，過去曾因行車糾紛徒手毆打另一位駕駛，導致對方腦震盪及頭皮鈍傷，因此被控傷害罪。去年，他還因與朋友有金錢糾紛，在對方拿刀搶走240萬後，找人將該友人綁在工寮施以私刑。此外，他也曾因一言不合就拿鐵鎚砸路邊車窗，行為如同不定時炸彈，令人憂心。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

