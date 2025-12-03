開車衝撞還逼車 飆髒話罵所長 惡男3天5度挑釁

監視器拍下，黑色轎車開到分駐所門口，一下倒車一下加速踩油門。（圖／東森新聞）





彰化這位許姓男子，斷的是理智線，不滿警方處理家暴案，3天內5次挑釁公權力遭判10個月徒刑。監視器拍下，黑色轎車開到分駐所門口，一下倒車一下加速踩油門，在分駐所門口跳恰恰，駕駛看見員警出來，沒停下還試圖衝撞，其他員警出來誌找駕駛趁機開車離去。

員警vs.挑釁員警許姓男子：「開進來開進來。」

囂張行徑不只發生一次，駕駛又開到分駐所外，這次他一邊前進後退，狂按喇叭吵到不行，見到員警出來勸阻，他又開車落跑，這是今年8月許姓男子大鬧分駐所的影片證據，他疑似不滿大城分駐所員警，處理他與配偶的家暴案件，情緒失控三天內五度挑戰公權力。

芳苑分局偵查隊副隊長李文偉：「許姓男子多次情緒失控，直接挑釁國家公權力，危害人民安全。」

50歲的許姓男子除了開車到分駐所門口大鬧外，公投日當天下午，他帶女兒去投票，因為女兒在選票上蓋私章，被選務人員認定是無效票，他情緒激動干擾秩序，被趕出投票所外後繼續吵，看見分駐所所長到場，還嗆說要把警車撞壞。

隔天清晨變本加厲，開小貨車堵住分駐所門口，在路上看見警車一路尾隨逼車至少6次，被追捕還蛇行急煞，被帶回分駐所，態度依舊囂張還辱罵員警。

彰化地院庭長吳永梁：「被告恐嚇其配偶，而犯恐嚇危害安全罪部分，因被告跟配偶已經和解，故判處拘役40天，被告在短短3日內，犯2次妨害公務執行罪，2次的妨害公務罪及，1次的危險駕駛，法院審酌被告的行為，造成公眾往來的危險，妨礙公務員執行職務。」

許姓男子開庭時辯稱自己是情緒失控才會犯錯，但法官認為他藐視國家公權力，涉犯5個妨害公務，強制恐嚇等罪名，判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

