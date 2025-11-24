開車覺不適想停路邊卻突「沒生命跡象」直撞接孩女騎士…駕駛送醫不治

社會中心／台中報導

簡男開車突昏迷、無生命跡象，送醫宣告不治。（圖／翻攝畫面）

台中一名簡姓男子（67歲）昨傍晚駕車載著林姓妻子外出，但行經太原六街時，簡男卻突然失去意識且當場沒了生命跡象，導致車輛失控、撞倒停在路旁的一輛機車，陳姓女騎士（45歲）因此身上多處擦傷；救護人員到場後，隨即將2人送醫，但簡男經搶救後，仍宣告不治。

台中市政府警察局第二分局於24日18時11分接獲報案，指上述地點發生汽機車碰撞車禍，隨即派員前往處理；警消人員到場後，發現簡男無明顯外傷，卻已無呼吸心跳，第一時間通報119救護單位，由救護車送往醫院急救，但仍回天乏術；至於陳姓女騎士僅手腳擦挫傷，並無生命危險。

簡男開車突覺身體不適，想停路邊卻突昏迷撞機車。（圖／翻攝畫面）

警方調查，當時簡男由太原北路沿太原六街往太原八街行駛，其妻子表示，丈夫疑因途中自覺身體不適，嘗試將車輛停靠路邊，但尚未停妥即突然昏迷，車輛隨即向前滑行，並不慎撞擊正要接小孩下課的陳姓女騎士。經查，陳女並無酒駕情事，簡男則因昏迷無法酒測，警方已報請檢察官核發鑑定書，以進行抽血檢測釐清，同時調閱相關佐證資料，協助釐清案情。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，疾病突發與身體不適，都是交通事故的高風險因子。民眾如出現頭暈、胸悶、視線模糊、低血糖等症狀，避免勉強駕駛，以免因突發疾病造成自己與他人危險。

