開車載毛小孩出門辦事 1舉動挨罰2000元！一票飼主喊：現在才知道

（示意圖／Pixabay）

現代社會飼養寵物的家庭逐年增加，不少飼主習慣開車載毛小孩外出，但相關交通法規卻常被忽略，甚至有人因此挨罰。最近有民眾在網上分享朋友經驗，對方臨時帶愛犬外出辦事，因認為時間不長，便打開車窗讓狗狗探頭看風景，未料遭人檢舉收到一張2000元罰單，才驚覺車載寵物早有明確規範。

昨（15）日晚間有民眾在網路論壇Dcard發文表示，他的一名朋友日前開車載狗，卻收到一張罰單。原PO敘述，朋友因臨時要外出辦事情，順便帶著狗狗；路途中原PO朋友想說時間不長，打開車窗給狗狗看外面風景，結果竟遭到檢舉，收到一張2000元的罰單。

廣告 廣告

原PO聽聞友人遭遇後相當訝異，因為他平時也常開車帶狗狗出門，這起事件讓他意識到不能再掉以輕心，必須替毛小孩做好防護措施，避免影響行車安全或觸法。對此，原PO向網友請教實用作法，詢問除了安全裝置外，是否還有其他容易忽略的風險。

貼文一出，底下掀起熱烈討論，不少飼主分享自身經驗，像是寵物應使用專用安全座椅或繫上安全帶，行車途中避免在車內自由走動，以免分散駕駛注意力。另外有網友直言，事故往往發生在瞬間，防護措施絕不能省；也有人表示，過去曾因寵物跑到前座影響駕駛而被開單，後來改用汽車專用座椅後，安全性大幅提升。不過同時也有一票飼主驚呼「現在才知道」，未來會更加注意。

事實上，據《道路交通管理處罰條例》規定，若寵物將頭伸出車外，可能涉及第29條第1款「裝載貨物超過規定寬度」，可處新台幣3000元以上、9000元以下罰鍰；若寵物在車內活動影響行車安全，則可能觸犯同條例第30條第1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，可處新台幣3000元以上、18000元以下罰鍰。相關規定提醒飼主，開車載毛孩不僅是愛的表現，更需兼顧安全與法規，才能安心上路。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決

網紅教「假結婚拿美國護照」喊台灣健保好用 遭砲轟刪文了

蛀牙真的會傳染！情侶不敢接吻 醫師曝真相：交換8千萬個細菌