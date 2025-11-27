開車轉彎未打方向燈被攔下 無業男毒駕被搜出喪屍煙彈

〔記者陸運鋒／新北報導〕蔡姓男子駕車行經新北市永和區時，因轉彎未打方向燈被警方攔下，員警發現其車內放置電子煙彈，隨即要求下車盤查，蔡男經唾液毒品快篩檢測結果陽性反應，另搜出喪屍煙彈3顆等毒品，除移送偵辦外，另開單舉發並扣車扣照。

永和警分局調查，無業的60歲蔡男居住在永和區，本週一(24日)駕駛轎車準備前往淡水找女友，行經永和秀朗路二段右轉時未打方向燈，且沿路搖搖晃晃，巡邏員警見狀後將其攔下，盤查過程中，蔡男眼神飄忽不定，且車內放著電子煙彈，員警隨即要求其下車盤查。

據指出，蔡男見紙包不住火，主動交付電子煙彈3顆、電子煙主機4台，經唾液快篩及試劑檢驗呈依託咪酯陽性反應，當場將依道路交通管理處罰條例第35條開出3萬至12萬元罰鍰，並移置保管車輛、吊扣駕照1至2年。

警詢時，蔡男辯稱喪屍煙彈是友人所寄放，警詢後依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並採集尿液送檢。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

