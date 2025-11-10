開車返家墜6米深谷！丈夫遭壓困2小時 左膝骨折送醫

新北市 / 綜合報導

新北市新店昨(9)日晚6點，有車輛墜谷。一名女子報案表示，她和丈夫開車經過永福路附近的產業道路，可能是天雨路滑，車輛滑落邊坡，女子跳車逃出，但是她的丈夫連人帶車翻落山谷。

小客車，就這樣車輪朝上，墜落山谷之中，目測山谷深度，大約6公尺左右，而與車子一同跌入山谷的男子， 則是 左大腿，遭車輛壓住受困，警消 經過 2小時搶救，終於順利將男子救出， 還好 男子意識清醒，不過左膝蓋骨折，已送往新店慈濟醫院治療。

