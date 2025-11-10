開車返家突墜6米山谷「妻秒跳車逃生」夫遭夾困2小時

社會中心／新北報導

消防人員垂掛進行救援。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區9日晚間發生車輛墜谷意外。一名陳姓男子（65歲）當天晚間開車載洪姓妻子（72歲）準備返家，行經新店區永福路時，疑因天雨路滑，不慎翻落6公尺深山坡，當下洪女及時跳車逃生，但丈夫卻和車子一起墜落、受困，洪女嚇得馬上報警；消防人員到場後，隨即將陳男救起，所幸人並無生命危險。

這起車禍事故發生於9日晚間6時許，家住新店新店屈尺的陳男駕駛自小客車要載妻子回家，由於當時山區下起了雨，因此在行經新店區永福路一處產業道路時，車輛疑似打滑翻落山坡。雖然洪女及時跳車逃離，但陳男卻連人帶車翻落山谷，腿部甚至遭車輛壓住動彈不得，洪女見狀趕緊撥打119求救。

載妻返家，疑因天雨路滑車輛墜山谷。（圖／翻攝畫面）

警消接獲報案後，隨即派遣各式救災救護車12輛、消防人員31人前往救援；到場後，立即放下繩索垂降，並將壓在陳男左腿上的車輛移開，順利將陳男救出。陳男被吊掛至路面時，左膝有骨折情況，但意識清楚並無生命危險，被送往新店慈濟醫院救治。至於詳細的事故發生經過及原因，仍待進一步調查釐清。

