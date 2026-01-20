開車迷路竟是遇見「山神」！邵雨薇親揭靈異體驗 禪師指點迷津驚呆全場
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》於今（20）日舉辦首映記者會，監製蔡意欽攜手主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及主題曲演唱者唐綺陽出席。
女主角邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》中首度挑戰一人分飾「正、邪兩鬼」，並有精彩的對打戲碼，她回憶連續4天的高強度武打戲拍攝，形容過程宛如不斷破關的遊戲，體力與心理都承受極大壓力，甚至在收工時一度想落淚，拍攝過程中全劇組一起想辦法克服困難的氛圍讓她非常難忘，她透露，「好不容易完成一個鏡頭，下一顆又是全新的挑戰。」幸好吊鋼絲的過程對邵雨薇來說很快樂，「打戲雖然很累但過程有一種發洩感。」被問到演鬼有沒有禁忌，邵雨薇表示，「這個鬼偏可愛，我沒有用鬼的心情去演繹。」她過去演過不同鬼片，這次放話：「滿想演看看嚇人的鬼，但我不想演被嚇的人。」邵雨薇分享多年前在山上開車卻一度找不到路，禪師熊仁謙現場意外點出，邵雨薇其實是遇到山神，才讓她恍然大悟。
國師唐綺陽為電影驚喜獻唱主題曲〈等不到的等〉，深情嗓音大受好評。她透露當初監製蔡意欽展現極大熱忱，讓她深受感動，雖然曾因長期說話擔心嗓子狀況而一度猶豫，但一看到陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊便決定接下任務，更喊話要挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿一座（獎）就好，我要的也不多。」唐綺陽坦言，自己的音域本偏向大氣的「江湖風」，但這首歌充滿細膩的情感轉折，需特製的情感表達，讓她直呼「唱得我痛苦死了！」此次與靈異片合作，被問到是否曾有撞鬼經驗時，唐綺陽卻笑稱自己是絲毫沒有靈異體質的「麻瓜」。
初孟軒飾演劇團導演，為了理解傳統戲曲《王寶釧》，他從看不懂台語文言文到能流暢詮釋，付出極大心力。談到戲外相處，初孟軒格外感謝邵雨薇願意分享表演與生活經驗，有一場失戀醉酒的戲份，邵雨薇在身旁安慰他、為他打氣，他特地向邵雨薇請教喝醉狀態的表演方式，笑說自己立刻「從善如流」。他透露自己有位從小到大的好友是邵雨薇的忠實粉絲，他在殺青後還特地傳訊息向好友認證：「你眼光真的很好。」
◎《FTNN新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
