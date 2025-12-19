開車追撞堵人！南投51歲男持預藏水果刀刺死鄰居 打110自首：我殺人了

記者潘靚緯／南投報導

南投名間鄉發生一起兇殺案！今(19)日清晨7點40分，一名51歲黃姓男子持刀殺害鄰居後，打電話向110報案，警方接獲通報立即到場了解，發現1名男子渾身是血倒臥路面，立即通報119將該名男子送醫急救，經醫院救治後，仍宣告不治。

51歲黃姓嫌犯開車先撞倒騎機車外出的65歲蕭男，再拿出預藏水果刀刺殺。(圖／翻攝畫面)

警方初步調查，死者為65歲蕭姓男子，與51歲黃姓嫌犯是鄰居，兩人先前疑似爆發糾紛感情不睦，今(19)日清晨黃姓男子發現蕭姓男子準備騎機車外出，竟駕駛自小客車衝撞蕭男，眼見蕭男被撞倒地後，黃男隨即下車持預藏的水果刀刺死蕭男。

黃姓男子犯案後，於清晨7時42分許自行撥打110報案自首，員警到場後也坦承殺人犯行，鑑識科人員到場採證，在現場查扣作案用之刀械、車輛，同時將黃嫌帶回偵訊，釐清案情，訊後將依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

