開車進停車場竟滾落車道四輪朝天 網熱議..原來是這樣翻的

許女車輛不慎翻覆滾落車道。翻攝護面

桃園市水利綜合大樓地下停車場昨（4日）發聲一起翻車事故，28歲許姓女子駕車進入停車場時，疑似擦撞車道牆壁，結果整輛車竟翻覆滾下車道，當場4輪朝天，後來現場照片被轉發至網路上，引發網友熱議，有人質疑怎麼有辦法開到翻車。

車輛翻成四輪朝天。翻攝畫面

昨日下午將近3點時，許女駕駛白色轎車準備進入桃園復興路的水利綜合大樓地下停車場，疑似在進入車道時沒抓準距離，導致車輛擦撞車道側邊的牆壁，隨後車輛翻覆滾下車道，許女一度受困在車上，幸好經過現場民眾協助才從車內脫困，身上除了輕微擦傷外並無大礙。

不過有民眾把現場的照片PO上網，吸引超過10萬人次瀏覽，也引發網友熱議，就有人提出疑問，停車場車道狹窄，到底怎麼開才有辦法開到翻車？但也有人開玩笑稱，連賽車手都沒辦法辦到。



