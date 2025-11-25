開車遇白頭鷹砸野貓屍體「內臟四濺」她嚇壞

▲美國一名女子行使在高速公路時，副駕駛的擋風玻璃被天上掉下來的貓屍砸碎，鮮血四濺。（圖／美聯社／達志影像）。

[NOWnews今日新聞] 美國北卡羅來納州一名女子日前開車上班，行駛在高速公路時，突然從天上掉下一個物體砸破擋風玻璃，她仔細看才發現是一隻野貓屍體，讓她嚇到停車報警。

據美聯社、CNN報導，北卡羅來納州28歲的梅麗莎（Melissa Schlarb）日前像往常一樣要開車到該州西部的銀行上班，當時她沿著環著大煙山國家公園的公路前往切羅基，看到一隻「美國國鳥」白頭海鵰抓著獵物在天上翱翔。

梅麗莎起初還在驚嘆以前從未看過這種畫面，「太不可思議了」，不過，當她意識到這隻白頭海鵰爪上抓著的是一隻貓時，鳥爪就突然鬆掉，野貓直接砸破副駕駛座的擋風玻璃，聲音跟炸彈爆炸一樣。

廣告 廣告

她也回憶驚嚇場面說，不知道白頭海雕是故意鬆開爪子還是失手鬆開，但不管是哪個後果都相當可怕。貓砸到她車裡時已經死了，但她的身上被噴到貓的內臟，四周全是玻璃碎片。幸好有一名行駛在後面司機目睹全程，幫助渾身是血跡的梅麗莎報警。

不過，911接線員在聽到梅麗莎說，「你可能不相信，但我剛剛看到一隻白頭鷹把一隻貓丟到我的擋風玻璃、它完全碎了」。911調度員笑說，「好吧，說實話，我相信你，我的天哪。讓我想想。我聽過更離譜的。」

梅麗莎也後怕說，幸好野貓屍體是被丟到副駕駛座，如果再往她那邊斜一點點，她就沒辦法站在這裡受訪了，很慶幸這次離奇的遭遇除了可憐的貓咪死亡之外，沒有造成其他人員受傷。

北卡羅來納州野生動物資源委員會西部野生動物多樣性計畫主管威克斯（Kendrick Weeks）表示，這隻貓可能是老鷹吃剩的路殺動物，白頭海鵰能捕食貓咪大小的動物，但對它們來說，捕食活貓比捕食死貓要困難得多。它們通常不會捕食自己不覺得好吃的東西。而且，食腐是白頭鷹的常見行為。」

威克斯稱，猛禽可能只是沒抓牢獵物，有時獵物掙扎得太劇烈，猛禽為了避免受傷而鬆口。如果猛禽在飛行途中受到其他鳥類的騷擾，或負重過重無法繼續飛行，獵物也可能會逃脫。

白頭海鵰已經被列為瀕危物種，原產於北卡羅來納州和北美大陸的大部分地區，但在北卡羅來納州當地的數量正在穩步回升，目前已經有200對築巢的鳥類在當地生活。

▲「美國國鳥」白頭海雕，又名禿頭海鵰、白頭鷹、白頭鵰。（圖／美聯社／達志影像）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

熊害頻傳還粗心？秋田動物園「忘鎖門」 黑熊趴趴走嚇壞園內遊客

藉高市早苗「台灣有事」施壓！中國致函怒控日本 逼各國「站隊」

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 不排除餘震可能