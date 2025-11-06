開車遇襲重砸愛車 員警鍥而不捨揪出砂石車

中部中心／吳璽璸 台中報導

天外飛來橫禍！台中市一名駕駛，行經南屯區向上路時，車輛突然遭"暗器"擊中！一個類似鐵架的物件，應該是防捲入裝置欄杆，上班途中突然飛過來，導致愛車受損，所幸人沒受傷，趕緊報警，調閱監視器比對，找出是砂石車肇事。

開車保持安全距離，突然看到前方車輛，一個往左move閃掉，受害駕駛還來不及反應，迎面飛來一個鐵架，正面迎對，直往車子砸來！嚇得車主趕緊煞車。38歲的周姓駕駛原本要開車上班，行經台中市南屯區向上路時，遇上道路暗器，車頭前方受損，還好人沒事，只是嚇得不輕，還沒上班先前往警局報案。到底是誰放出暗器？

不明掉落物 前車閃過車輪壓過鐵架邊 後車遭殃遭砸中（圖／翻攝畫面）









台中第四警分局交通分隊長蘇于真：「當時車輛遭前方車輛，捲起之防捲入裝置欄杆擊中受損，聯繫近30部路過車輛的駕駛，加上有熱心民眾提供線索，鎖定肇事砂石車，通知68歲的饒姓駕駛到案。」





警方聯繫近30部路過車輛的駕駛 通知68歲肇事砂石車駕駛到案（圖／警方提供）





一整個鐵架掉在馬路上，被經過車輛壓得凹凹凸凸，警方調查掉落物，是一個防捲入裝置欄杆，調閱行車紀錄器、監視器，逐一比對、聯繫近30部路過車輛的駕駛，鎖定肇事砂石車。68歲的肇事駕駛聲稱，行駛間依稀聽到零件掉落響，但礙於車流繁忙，沒有貿然停車檢查，車上物品沒綑綁牢靠，警方最高可開罰新臺幣6000元罰鍰。警方積極追查，幫被害車主找到肇事駕駛，得以求償。





民眾上班途中車輛遭前方車輛捲起之防捲入裝置欄杆擊中受損（圖／警方提供）









