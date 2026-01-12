開車違規吃罰單 華女分享申訴成功經驗

對初到美國的新移民來說，即使已完成駕照申請、熟讀交通規則，上路後仍難免因不熟悉，或駕駛疏忽而收到違規罰單。不過，需注意的是，收罰單並不等必須繳罰款，當事人有權提出申訴，若法庭認為理由充分，罰單可以取消。近期，南加內陸有華女家長送孩子上學時，因疏忽被罰。她依規提出申訴，最終成功取消罰單並獲退款。

河濱縣居民郭女士表示，她開車送患自閉症的兒子上學，考量孩子情緒容易波動，平時她總是在學校後門接送。可當天因為一些特殊情況，需要從正門進校區，且這是孩子上高中後，第一次從正門送上學。當時正值家長們送子女上學的高峰期，她跟隨車流進入可以到正門，且有交通標誌的左轉車道。由於車速很慢，當左轉燈變綠後，前車啟動，她也跟著一起左轉。

郭女士說，前車體積較大，她觀察視線受干擾，無法清楚看到整個路口和學校入口的具體位置。等她已經左轉一段距離後，才發現學校正門已臨時關閉。這時患有自閉症的兒子在車上情緒激動，焦躁不安。為避免發生事故，她便隨著前車掉頭。這時，一警察在旁執勤，讓她和前車一起靠邊停（Pull Over）。警察對前車的家長與郭女士各開一張罰單，理由是U形轉彎違規。郭女士辯稱：「校門是臨時關閉，當時為安全考量，唯一選擇就是掉頭。」

一周後，郭女士收到河濱縣高等法院寄發的交通罰款通知書，罰款理由是違反交通標誌或信號指令。起初家人不想再添麻煩，想交罰款了事。可郭女士認為，「花錢消災」是很多新移民的心態，有時未必真違規；倘若因此被罰，感覺很冤。

郭女士回溯整個過程，並找到一些疑點。「難道那個路口的交通標誌，真的很清晰嗎？或者作為送自閉症兒子上學的母親，為安全避險才不得已駕車掉頭，難道法律不會考慮這些情況？」

她決定申訴，將實際情形向法官書面陳述。在家人幫助下，按照申訴程序，她填完表格，並提供違章路口各個角度照片，並寫陳述信，講清楚送自閉症孩子上學及校門臨時關閉的實際情況，連同提前墊付的罰款支票，一起寄送到河濱縣高等法院小額法庭。半個月後，收到法院回執，表明她的申訴進入處理程序。

三個月後，她收到法院裁決，結果是交通違規案撤銷（Violation : Dismissed），並退回事先墊付的違規罰金244美元。郭女士表示，看到申訴結果，沒有特別激動，而是想到：這是規則社會對她的獎賞。「從另一角度，這不是一張罰單那樣簡單，而是新移民遇到事情後，選擇什麼方式來處理的觀念改變」。

郭女士說，假如不積極申訴，就證明錯了，要交罰款，而下一年汽車保費就會漲價，違規情況也會記錄在案。因此這次交通罰單申訴成功，對她來說意義遠遠不止罰款撤銷。

