開車邊抽「喪屍煙彈」釀1死4傷 新竹賓士毒駕男遭判12年7月定讞

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新竹市虎林國中前9/16發生1死6傷重大交通事故，肇事者為30歲賓士彭姓男子。取自臉書新竹大小事



新竹市35歲男子彭柏超在一天內連續施用多達7種毒品後，仍無照駕駛白色賓士轎車上路，甚至行車途中持續吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈，失控暴衝撞上虎林國中前多輛機車，當時正值放學時段，造成71歲鍾姓婦人死亡及多名長者、幼童受傷，釀成1死多傷悲劇。案件歷經一、二審均判處有期徒刑12年7月後，最高法院近日駁回上訴，全案定讞。

判決指出，彭男於2024年9月15日下午起至16日中午期間，先後施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命，以及第三級毒品硝甲西泮、愷他命、去甲基愷他命、美托咪酯及依托咪酯等，總計7種毒品。彭男不顧毒品已對身心狀態造成影響，執意駕駛賓士車外出，並於行車過程中繼續吸食「喪屍煙彈」。

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2024年9月16日下午4時26分左右。當時正值放學時段，彭男駕車行經虎林國中前，一路蛇行、超速，還駛入對向車道，接連撞擊多部機車。其中，前往接送孫女下課的71歲鍾姓婦人遭猛烈撞擊後當場死亡，另有李姓阿公及多名幼童受傷，造成1死4傷悲劇。

警方獲報後趕赴現場逮捕彭男，檢方後續聲請羈押獲准，依毒駕致人於死及過失傷害等罪嫌提起公訴。檢方指出，彭男具有多項毒品前科及酒駕紀錄，長期以販毒維生，2024年1月才因毒品案件服刑期滿出獄，僅相隔8個多月便再度犯下重大刑案，顯見毫無悔意，犯罪情節重大。

案件由新竹地方法院國民法官法庭審理，一審認定彭男對法治觀念薄弱，且迄今未能與被害人家屬達成和解。不過，國民法官考量其符合自首減刑要件，因此依法予以減刑，最終依毒駕致死及過失傷害等罪判處有期徒刑12年7月。

一審宣判後，彭男與檢察官均針對量刑提起上訴，高等法院二審審理後認定原判決量刑並無不當，駁回上訴，維持12年7月徒刑。案件再上訴最高法院後，最高法院採信二審見解，於12日駁回上訴，全案正式定讞。

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