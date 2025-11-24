開車門不看後面 機車騎士慘摔畫面曝光

直行之機車騎士閃避不及，當場撞擊車門致騎士手腳擦挫傷。（圖／東森新聞）





有關東港鎮中正路段A2交通事故說明本轄昨 11 月 23 日李男將車輛停放於機慢車道，未注意後方來車即開啟汽車車門，致後方直行之機車騎士（蔡男57年次）閃避不及，當場撞擊車門致騎士手腳擦挫傷。經了解，汽車駕駛人李男（39年次）違規將汽車停放於機慢車道，並在開啟車門時未注意來車安全。

依據《道路交通管理處罰條例》第 56 條之 1 之規定，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣二千四百元以上四千八百元以下罰鍰；另將車輛停放於機慢車道之情形亦同時違反同條例第 56 條第 1 項第 5 款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」之規定，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛人停車後開啟車門前需確認周遭無來車、行人或騎士，並且務必遵守兩段式開門，始能避免事故發生。同時也提醒，在機慢車道停車不僅容易造成交通紊亂，更可能增加事故風險請民眾務必遵守交通規則，共同維護道路秩序。

