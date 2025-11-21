開車門害機車騎士重摔 網罵：不會兩段式開門？

白色轎車突然開了左側車門，意外擊落騎士。（圖／翻攝自永康大小事）





台南永大路上有民眾目擊，一名汽車駕駛開車門時，沒有注意後方來車，害機車遭車門撞飛。車子滑出去，騎士摔落在地上，這段影片被公開在網路上，引發熱議，幸好當時後方沒有車子，否則可能會造成二次傷害。肇事者不僅賠償醫藥修車費，恐怕還會被開罰2400到4800元的罰鍰。

駕駛開車門的時候，沒有注意到後方來車，結果害機車被車門給撞上，車子當場滑出去，騎士也重摔。

影片被公開在網路上引發熱議，幸好當時後方沒有車，否則可能會造成嚴重傷害，肇事則不僅要賠償醫藥費，還有修車費，恐怕還會被開罰2400元到4800元罰款。

廣告 廣告

事發地點是位在台南的永大路上，該輛機車在這裡行駛，不料在右手邊一輛白色轎車，突然開了左側車門，他看到的時候，根本來不及煞車，車子被撞飛滑了出去，人摔落在地上，剛好被經過的車子給拍了下來，畫面在網路上引發熱議，不少網友痛罵這名駕駛開車門都沒在看的，還有人說難道不會兩段式開門嗎？還有人留言，慶幸當時後面沒有車子，否則很可能會造成二次傷害。有眼尖的民眾看到這一部肇事的車輛，恐怕停的位置也是違規，不過肇事的駕駛，恐怕會因為他沒有注意看到後方的來車開關門，造成別人受傷，而吃上罰緩。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

一中街貨車臨停收廢油 遭賊開車門偷包損失8萬元

氣炸！鄰車連2次開車門撞擊特斯拉 車主怒PO網

開車門擊落機車害摔 駕駛竟怪騎士「沒在看」

