一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死

社會中心／趙永博 花蓮報導

竟然有陌生男子離奇死在車內！案件發生在花蓮吉安鄉，一名工廠老闆18號早上，剛坐自己的吉普車，就聞到一股異味，一回頭竟然看到有陌生男子倒在後座，明顯身亡，老闆嚇壞了，立刻報警。警方初步研判，疑似因為天氣冷，男子躲進車內，但猝死原因還要再釐清。

警方獲報，來到工廠停車場，一開車門，就看到一名男性遺體。

車主嚇壞了，根本也不認識死者，警方隨後將遺體抬下車。但這名男子怎麼跑到車上的，調閱前幾天監視器，當時他先是走進派出所。

一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）向警方問路，說是要去附近找朋友，離開後他走進工廠，就再也沒出來。

事發在花蓮吉安鄉光華村，這名工廠老闆，18號早上8點多，正準備開停在廠區的吉普車外出，才剛上車，就聞到一股異味，結果回頭一看，驚見有陌生人躺在後座，一動也不動，明顯死亡，嚇得趕緊報警。根據了解，死者姓劉、64歲，鑑識人員初步判斷沒有外傷外力，研判16號天氣轉冷，可能是避寒躲進別人車子。

一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）為何會進入他人車輛，猝死原因又為何，種種疑點有待釐清。但對車主來說，可能得花好些時間，才能平復心情。

