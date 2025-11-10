CTWANT

開車開到睡著！台中女「保齡球式衝撞」 BMW加13台機車全遭殃

周刊王CTWANT |陳柔瑜
游姓女子疑似開車開到睡著，沿途衝撞BMW轎車和13輛機車。（圖／翻攝畫面）
游姓女子疑似開車開到睡著，沿途衝撞BMW轎車和13輛機車。（圖／翻攝畫面）

台中市大里區9日晚間7時許發生車禍，51歲游姓女子疑似疲勞駕駛，沿仁化路往中興路一段行駛時不慎睡著，不慎衝撞路邊的BMW轎車和13輛機車，所幸未造成人員傷亡，確切事故原因則仍帶調查釐清。

9日晚間7時許，仁化路突傳巨響，游女駕駛LEXUS休旅車沿路衝撞，先是撞上停在路邊的BMW轎車，後又有13輛機車遭受波及，車輛零件散落一地，場面怵目驚心。

警方獲報後立刻到場處理，確認這起事故未造成人員傷亡，經酒測後發現游女沒有酒駕，疑似是疲勞駕駛、開到睡著才會釀禍，確切事故原和責任歸屬則仍須調查釐清。

