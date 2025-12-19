開車「看」手機挨罰3000 接地氣法官霸氣判撤銷還批警：積非成是

法官認為開車短暫看手機未用手持並未違規。示意圖

新北市一名陳姓男子今年3月間，駕駛自小客車行經新店區北新路與順安街口，在停等紅燈時因聽到手機訊息聲，低頭查看兒子傳來的訊息，遭警方以「手持方式使用行動電話」為由，開罰3000元並記違規點數1點。陳男不服提起行政訴訟，強調當時車輛完全靜止，且紅燈尚有20至30秒，僅是短暫低頭並未手持，主張並未影響行車安全。

台北高等行政法院審理後，判決撤銷原處分。法官在判決書中重申，《道路交通管理處罰條例》第31條之1的立法目的，並非全面禁止駕駛人使用手機，而是針對「以手持方式」且「有礙駕駛安全」的行為。法官指出，「有礙駕駛安全」是構成要件之一，必須在個案中具體認定，而非形式上的取締。

法院勘驗員警密錄器發現，畫面中無法清楚辨識陳男是否確實「手持」手機，且員警在證述時，對於手機的位置及使用方式等關鍵細節也無法明確說明。法官更直言，國內警察實務上常見「只要未使用手機架即舉發」的作法，未區分行進中與靜止狀態的危險差異，恐有違比例原則。

判決最後特別指出，我國執法機關對於非行進中取締手機的行為，長期以來已有「積非成是」的現象，實應予以導正,。法官呼籲舉發機關應精進取締程序，在執法當下即應完備調查並保全證據，以避免日後司法審查的爭議，並兼顧正當法律程序與人民權益,。



