開車、騎車族快看！油箱「見底才加油」超傷車 正確加油時機曝
台灣交通發達，滿街都是汽車、機車，但是對於油車來說，其實油箱見底才加油，對車子而言是很傷的一件事。有網友就說自己的朋友很愛車，但是每次都油箱見底才去加油，而其實中油公司也有提醒過，不要等油箱見底再去加油，這樣對於油箱底部之汽油泵非常不友善，中油也提供了「最佳加油時機」供民眾參考。
一名網友在PTT汽車板發文說，自己一位朋友車子開了3年多還是非常愛惜，永遠限定他車子的油箱只能加「中油且直營」的98汽油這種龜毛的規矩，容易造成他油燈亮起後，卻還是要繞一段時間才能找到心目中的加油站。
原PO發文寫道：「有次坐他的車發現他誇張到，油箱估算只剩1、2公升了他才找到加油站。我就很納悶，這樣真的值得嗎？」其實中油曾經提醒過，千萬不要等油箱見底了才加油，這樣的行為很傷車。
中油表示，幫車子加油有「3不2要」
「不」儲存超過3個月：車輛最好避免長時間不使用，以防汽油儲存過久造成氧化，生成難溶膠質阻塞油路。一般而言，儲存汽油最好不超過3個月，但氣候較熱之地區仍須酌予縮短。
「不」加來路不明添加劑：不要拿自己車子當實驗品，隨便添加來路不明、成份可疑的添加劑，以免浪費金錢又損傷愛車。
「不」等油箱空了才加油：避免車子油箱快空了才去加油，尤其濕氣重的地區，油箱壁極易積存水氣，造成腐蝕，而且油箱底部之汽油泵也會失去作用，所以最好油針指到油錶刻度剩1／4時，即需加油。
「要」定期保養愛車：選用品質優良、潤滑性特佳且具節省汽油效益之機油。
「要」選對加油時機：如果要加油最好在回家前加滿油，可減少夜間油箱冷卻下來時吸入過多潮濕空氣，導致水分凝結、沉降在油箱底部。
