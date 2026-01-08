開輔助駕駛國5追撞緩撞車無人受傷 國5橋下雪隧路5車連環撞3人送醫

國道五號，自小客車駕駛使用自動駕駛輔助，追撞執行道路清掃作業的緩撞車。（國道公路警察局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國道五號四十二公里處，八日下午一輛使用自動駕駛輔助系統的轎車，從後追撞執行道路清掃作業的緩撞車，所幸沒人受傷；國五高架橋下的宜蘭雪隧路八日傍晚五時許發生五車追撞事故，包括小貨車、休旅車及轎車全撞在一起，撞擊力道之大，造成兩車車頭扭曲變形，現場零件四散、滿目瘡痍，三人輕傷送醫，所幸均無生命危險。

國道公路警察局第９公路警察大隊指出，國道五號四十二公里處南向內側車道，八日下午三時四十五分，六十七歲王姓男子駕駛緩撞車執行道路清掃作業時，五十二歲林姓男子使用自動駕駛輔助系統駕駛轎車，疑似未注意車前狀況，追撞緩撞車的後車尾，內側車道交通一度受阻，下午四時二十五分才排除障礙。所幸沒人受傷，雙方駕駛酒測值０，肇事原待調查釐清。

宜蘭警方表示，國道五號高架橋下的宜蘭雪隧路八日傍晚五時發生五車追撞事故，五車追撞疑因車輛未保持安全距離，剎車不及撞上。一度造成車流回堵，縣消防局派出兩車救護車到場，把受傷的三人送醫，由警方釐清車禍發生原因。