開轟深圳機場！鄭智化「連滾帶爬」登機後首露面：文明野蠻永遠沒法溝通

鄭智化在深圳機場事件後首露面回應爭議。（圖／TVBS）

資深歌手鄭智化14日在台灣現身公開活動，這是他與深圳機場發生爭執事件後首度露面。鄭智化在活動中不僅演唱了經典歌曲《星星點燈》和《水手》，更為身障朋友帶來正能量。對於先前在微博控訴深圳機場對身障人士態度不佳，指稱「連滾帶爬」進入機艙的爭議，鄭智化表示「文明跟野蠻永遠沒辦法溝通」，並認為這次事件也讓他為身障朋友的設施與服務「做了功德一件」。

鄭智化在談到這次爭議時表示，不要在當下環境中糾結，事情已經過去了。他以「無住生心」四個字形容自己的心態。面對外界對他「連滾帶爬」描述的質疑，鄭智化似乎有話想說但未多做解釋。雖然監視器畫面顯示當時有地勤和空服員協助登機，與他的描述有所出入，引發外界質疑誇大其詞。

鄭智化登機。（圖／翻攝自微博）

除了處理爭議外，鄭智化也分享了自己的創作計畫，他表示將用全新的方式創作歌曲，雖然是他唱的，但聲音會與眾不同，讓人難以想像。他的許多經典作品如《大國民》被網友稱為「預言家」之作，鄭智化也認為他三四十年前的歌曲在現在仍然適用。

鄭智化透露自己先前因摔傷導致身體狀況受影響，有時候唱歌到一半膝蓋會如同被針刺般疼痛，甚至曾經痛到倒地。不過他表示，如果身體狀況好轉，明年有望開始巡迴演唱會，並且打算「唱到不能唱為止」。

