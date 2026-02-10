開轟《世紀血案》製片！錢人豪：創作不該建立在痛苦上

錢人豪執導電影《隧道大逃殺》舉行前導片發佈會。（圖／劇匯文創）





由錢人豪執導的電影《隧道大逃殺》，集結金獎影帝莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭聯合演出，今（10）日舉行前導片發佈會；談及電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」爭議，錢人豪曾與該片製片郭木盛合作電影《鈕扣人》。直言「我不太喜歡這個人！創作不應該建立在別的家庭的痛苦上。」已斷聯多年。

《隧道大逃殺》採用「虛擬攝影棚、AI特效」模式拍攝，導演錢人豪坦言：「這是一次全新技術嘗試！像撞車、隧道崩塌這種場面，以前真的很難拍。現在車子其實沒有真的動，但背景是流動的，演員可以直接感受到現場氛圍，有點像迪士尼沉浸式體驗。」

廣告 廣告

電影《隧道大逃殺》主創團隊出席前導片發佈會。（圖／劇匯文創）

電影《隧道大逃殺》主創團隊出席前導片發佈會。（圖／劇匯文創）

《隧道大逃殺》前導片僅5分鐘便耗資400萬元，雖獲文化部影視局虛擬拍攝補助，仍小幅超支；導演錢人豪也透露，若未來完成長片，整體預算預估需達8000萬元：「8000萬拍災難冒險片其實還是很緊，但虛擬攝影棚確實讓很多畫面變得可行。」

九孔笑說：「錢花完了？那我的片酬呢？我很貴的！」還自嘲錢人豪本來考慮找任賢齊演出；導演錢人豪說與九孔認識多年，《隧道大逃殺》故事很早就聊過，笑稱拍攝最困難的角色不是狗，而是飾演盲人的九孔，「他是黑暗中的大BOSS，比狗還難拍。」本片長片劇本已完成，未來規劃同步開發10集影集版本，補充角色在進入隧道前的背景故事，並不排除朝直屏劇市場發展。



【更多東森娛樂報導】

●知名武打男星傳罹膽囊癌第3期！化療2年消瘦模樣曝

●快訊／遭抓包演出《世紀血案》 Junior、夏語心曬全黑圖道歉

●《葉問》巨星暴瘦遭傳染毒患愛滋 家屬痛揭真相：罹癌第三期

