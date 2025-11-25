彰化伸港發生一起令人意外的車禍！一輛黑色休旅車因視線受阻，誤判路況而墜入農田，整輛車四輪朝天。事發關鍵在於當時早上8點半左右，鐵皮工廠投下的陰影恰好完全遮蓋了農田，駕駛誤以為黑影處仍有道路空間，才會發生這起「視覺障眼法」意外。

「開進黑影就翻車」 誤判前方路況 1秒到田中翻車。(圖／TVBS)

彰化伸港發生離奇車禍，一輛大貨車在路口倒車，另一輛進口休旅車因為要左轉"加大轉彎半徑"，但被前方工廠的影子誤導，以為前面還有路，往前開，一秒掉進田裡。

黑影遮田釀禍 休旅車四輪朝天栽落 。(圖／TVBS)

事發當時，一輛大貨車正在產業道路準備倒車，接著一輛黑色休旅車開出來要左轉。休旅車駕駛因為看到前方大貨車在倒車，趕快把轉彎半徑加大，但車輛才剛開進黑影處，車頭就向下栽落，整輛車還往右翻覆，四輪朝天。路過的機車騎士非常熱心，立即下車上前查看。當時駕駛一度受困在車內，熱心民眾迅速前往開車門協助。

黑影遮田釀禍 休旅車四輪朝天栽落 。(圖／TVBS)

這起黑色休旅車「一秒到田中」的意外，引發了人們的疑問：為何駕駛會誤判路況？仔細回看監視器畫面可以發現，車輛摔下去的地點有一大片陰影，巧妙地把整片農田完全遮住。當地居民實際回到車禍現場，比較了25日早上和下午的狀況，發現左邊是事發時早上8點半左右，因為田旁邊剛好是鐵皮工廠，產生了陰影遮住整片田；而右邊是同一天下午2點多，隨著太陽漸漸西下，原本被遮住的田露出了一小塊。

黑影遮田釀禍 休旅車四輪朝天栽落 。(圖／TVBS)

伸港分駐所所長鄭育安表示，駕駛事後也向警方表示，確實誤判以為黑影處還有一點點道路空間，結果是障眼法，開進黑影就翻車。

