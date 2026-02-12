開運包好運來！奇美食品「天下第一包」千份賀歲免費送

奇美食品招牌「天下第一包」過年期間免費送。（奇美食品提供）

記者黃文記／仁德報導

奇美食品幸福工廠於大年初一至初五推出春節限定活動「開運包好運來─天下第一包賀歲送」，期間內千顆招牌包子限量開送，活動期間只要在幸福工廠完成打卡，並公開分享至 Facebook 或 Instagram，即可兌換市價一百一十元的「天下第一包」一顆，每日限量五百顆，送完為止，邀請民眾過年到場走春、拍照打卡，把新年好運通通「包」回家。

奇美食品「天下第一包」選用精選前腿豬肉，搭配整顆鹹蛋黃、鮑魚粒與埔里香菇，餡料澎湃、風味濃郁，屬於 Jumbo 等級的大包子，一口咬下內餡滿溢、比例恰到好處，象徵新年福氣滿滿、好運包到。兌換方式簡單，每人每支手機限兌換一次，數量有限，建議民眾提早到場取號碼牌，把握兌換機會。

為了讓親子族群同樣開心過年，奇美食品幸福工廠還特別加碼推出孩童專屬好康，未滿十八歲的小朋友只要出示身分證或健保卡，即可免費獲得芝麻包或奶皇包一顆，讓全家大小在走春之餘，也能共享甜甜好滋味。

奇美食品幸福工廠特別打造Ｑ版埃及金字塔造景，吸引民眾拍照互動。（奇美食品幸福工廠提供）

今年台南吹起濃濃「埃及風」，奇美食品幸福工廠也同步打造期間限定主題氛圍，由人氣角色「幸福法老」陪伴民眾迎接新年。館內除好物專賣店推出滿千送百優惠外，亦規劃全新手作 DIY 課程，推出人氣「金字塔鳳梨酥」體驗，邀請民眾在新的一年親手製作祝福，把好運帶回家。春節期間燒包形象館更開放免費參觀，並搭配多項互動活動，讓整體走春行程更加豐富有趣。

奇美食品幸福工廠素有「台南最好玩的候機室」與「包子的故鄉」之稱，現在飛抵台南，只要憑機票還可兌換免費咖啡一杯，無論是返鄉、旅遊或走春，都能在幸福工廠一次享受美食、拍照與多重好康，為新年留下最有福氣的回憶。