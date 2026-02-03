開運彩妝這樣畫！過年妝容技巧＋超殺優惠全攻略：韓國OLIVE YOUNG必買排行榜、M.A.C狂降65折起、雅詩蘭黛保養獨家7折...
韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」 熱銷排行榜跟著小編一起買！
過年想美美迎新春，妝容到位讓妳贏在起跑點！一抹紅唇，不只突顯好氣色，更是象徵開運招財的喜氣點綴；再搭配水光感底妝、打亮臥蠶，打造澎潤透亮的「好命臉」，走春、拜年怎麼拍都上鏡。快到韓妞最愛的美妝保養平台OLIVE YOUNG官網挖寶，把新年囤貨買好買滿，想follow韓星、韓妞的時尚腳步，買到時下最夯的彩妝品？那就跟著小編一起，教妳如何化出心機動人妝容！除了韓系人氣彩妝超好買，這篇同場加映MAC、Bobbi Brown等歐美品牌的新年優惠，讓妳一次掌握最完整、最好康的過年彩妝攻略。
OLIVE YOUNG台灣也能買👉點此逛特價專區5折起👉點此買
💄韓妞妝感趨勢 小編帶你快速畫重點
😍玻璃光感、水光感玻璃妝
自然透亮、如玻璃的打亮光澤感，底妝輕薄持久，肌膚看起來保濕度足夠與帶光澤的水嫩感。
😍果凍感的果汁妝
顧名思義就是有如水果色系，重點還是在於透亮光澤的果凍感，水潤飽滿的感覺就像果汁一樣可口，透明色調看起來不那麼熱，冰冰涼涼的，脫妝也看不出來！
🤩不脫妝撇步
妝感記得不要太厚重，底妝要選清透控油、水潤保濕的妝前乳、氣墊粉餅打底，幫助減少出油，延長妝容持久度；上完妝可用定妝噴霧鎖住妝容，同時也能補水保濕，讓妝容更自然。
💄2026 OLIVE YOUNG必買美妝 這幾款不收會後悔！
★OLIVE YOUNG必買美妝1：HERA黑色氣墊粉餅 韓國「24小時持妝」氣墊王者
有韓國「24小時持妝」氣墊王者之稱，HERA黑色氣墊粉餅主打輕薄卻有強效遮瑕力，小編試用過覺得不輸專櫃品牌的氣墊粉餅，是近期用過最厲害的氣墊粉餅，可以遮蓋毛孔、粉感不厚重，出門一陣子還能不泛油不脫妝，這款有添加透明質酸和玉米薄荷萃取物，上妝之餘也能保濕護膚，一直穩居Olive Young熱銷排行榜，HERA品牌更找來Jennie代言，展現了品牌對於年輕世代的吸引力。
★OLIVE YOUNG必買美妝2：Hince 臻綵綻放透亮高光棒 光感妝人手一條
Hince True Dimension Balm也是小編最愛力推，這條一定要買，眾多KOL介紹款，可塗兩頰顴骨處，皮膚瞬間澎彈透亮，符合水光感玻璃妝需求，活力光澤感覺吹彈可破般想讓人呵護。
★OLIVE YOUNG必買美妝3：爆紅唇彩 fwee布丁膏 美到救命
這款是小編最愛，在韓國爆紅的fwee布丁唇頰兩用膏，可當作腮紅和唇彩使用超方便，顏色就多達30幾款，小巧可愛的瓶身，打開後光看顏色和質地就很想狂～塗～，好推開的絲滑慕斯感，讓你美到救命！小編試用後，被說是迷唇姐...重點是超便宜，真的不要客氣，一次買多色一點，美麗的CP值超高！
★OLIVE YOUNG必買美妝4：3CE Skin Fit Cover Liquid Concealer 修容打亮必備
這支3CE Skin Fit Cover Liquid Concealer是小編同行朋友力推，小凱老師也推薦這支，3CE親膚遮瑕液有三款顏色，帶點絲絨霧感，用於遮瑕、修容，小編買的是白色，可在T區、下巴打亮，也能畫臥蠶處提升亮度，或是畫在不夠澎的地方讓視覺有比較澎感！
★OLIVE YOUNG必買美妝5：too cool for school臥蠶筆 韓妞超高人氣御用
少了臥蠶，眼睛少了靈魂！想要迷人的水汪汪無害眼，臥蠶筆也是韓妞必備彩妝品，韓妞都在畫的臥蠶眼妝，這支too cool for school臥蠶筆也是超夯的臥蠶神器，柔軟親膚筆頭，特殊柔滑棉粉粉質，能輕鬆暈染上色，呈現柔和的透光感光澤～真的不買不行啦！
★OLIVE YOUNG必買美妝6：so natural FIXX超完美定妝噴霧 完妝必噴
彩妝不脫妝撇步就是最後一定要噴定妝噴霧，可維持整日妝感，不出油不脫妝就靠這款so natural FIXX定妝噴霧，妝前妝後都噴一噴，空姐也很愛用這款！小編一用就愛上，這次也買兩罐組合帶回家！
★OLIVE YOUNG必買美妝7：ETUDE雙色修容餅 小顏必備
對於圓臉的小編來說，小顏必備的修容餅真的很重要啊！小編直接詢問OLIVE YOUNG店員，直接推薦我這款最多人買的ETUDE雙色修容餅，果然～真的好用到不行！不擦都不敢出門，有擦有心安覺得臉有小一寸，至少拍照有稍微V臉些！
★OLIVE YOUNG必買美妝8：rom&nd果凍唇釉 熱賣款必收
唇彩這款也是必收款，rom&nd果凍唇釉在Olive Young一直是熱賣款，質地清爽不黏膩，打造超美的果凍唇，從花朵中提取保濕油成分，讓嘴唇散發透亮的色彩光澤，女人的唇彩不嫌多，更何況這支基本款必收，小編這次就收了好幾色呢！
★OLIVE YOUNG必買美妝9：amuse小花款透明唇釉
女生的唇彩不嫌多啊！此篇介紹最多的就是唇彩，但每支特色都不同喔，這款外觀就很少女心，瓶蓋是一朵小花，含35%水精萃的唇釉，質地清新輕盈，擦上後充滿精緻的水漾光澤，女生嘴唇亮亮的，整個人就很迷人！
延伸閱讀》OLIVE YOUNG直送台灣｜夏季防曬明星商品｜免運/折價券/滿額禮省錢筆記一次看！韓妞瘋搶10大美妝好物現正優惠中
一分鐘完成OLIVE YOUNG會員註冊！英文地址填寫超簡單！
想要註冊OLIVE YOUNG GLOBAL會員很簡單，只要按進網頁右上角小人圖示，進入到「JOIN NOW」專區並填妥帳密與個人基本資料即加入成功。註冊成功後先登入，至頁面右上角的小人圖示選擇「MY ACCOUNT」進入會員資料專區。先填入寄送地址加速後續結帳過程，切記！資料應全英文填寫。
OLIVE YOUNG全館消費滿USD60即可享免運，退換貨服務只接受寄錯商品、商品損害7天內申請退換貨，運費則由OLIVE YOUNG官方承擔。
OLIVE YOUNG台灣也能買👉點此逛 特價專區👉點此購買
【同場加映】歐美彩妝保養大牌65折起 新春超殺優惠快跟上
看完超生火的韓系美妝，接下來繼續推坑歐美人氣大牌，尤其最近紛紛祭出春節限定優惠，不買超可惜！彩妝控千萬別錯過M.A.C，官網指定熱銷品最低65折起、唇頰明星款任2件8折！Bobbi Brown也有熱銷彩妝69折起的限時折扣，1月額外再享滿額禮遇，好康多多快去搶。
★ M.A.C｜官網指定熱銷商品最低65折起、唇頰明星款任2件8折👉點我逛
★ Bobbi Brown｜熱銷彩妝品↘69折up、1月限定滿額禮遇👉點我逛
想要美美過新年，彩妝品固然能加分，但真正的決勝點還是在膚質，趁著保養品新春優惠一波接一波，犒賞自己也免花大錢。雅詩蘭黛官網加入新會員，首購全單可享85折；即便是舊會員，也有多款人氣保養組，獨家獻上7折甜甜價。倩碧Clinique 1月全館打9折，指定商品另有7折起優惠；品木宣言Origins則推出新年限定組合，人氣靈芝組買1送3、面膜組買2送4，官網限定！
★ Estée Lauder雅詩蘭黛｜人氣保養組獨家7折、新會員首購全單85折👉點我逛
★ Clinique倩碧｜官網限定！1月全館9折優惠、指定商品7折起👉點我逛
★ Origins品木宣言｜新年限定：人氣靈芝組買1送3、面膜組買2送4👉點我逛
