開運必看！「2026年5大吉日」曝光 專家：選對日子開業旺整年
生活中心／張尚辰報導
2026年是能量重新定位的一年，無論是外在形象的轉換、人生關係的確立，或是生活與事業的新起點，選對「時間點」都能讓事情事半功倍。對此，塔羅牌老師艾菲爾列出2026年適合「理髮、訂婚、結婚、搬家、開業」的吉日給民眾參考，表示吉日的意義，不只是傳統習俗，更是一種順應節奏、降低阻力的智慧安排。
艾菲爾在臉書粉專發文指出，當你在合適的日子行動，心態更穩、過程更順，也更容易獲得他人的支持與祝福。從理髮帶來的氣場更新，到訂婚、結婚的情感穩定，再到搬家與開業的長期發展，挑選吉日，象徵著為重要決定加上一道安心的保護力，讓新階段走得更踏實、更長久。
【理髮吉日】
理髮不只是整理外表，更象徵著氣場與心情的更新。選在吉日理髮，有助於告別過去的疲憊與雜亂，讓整體狀態煥然一新。許多人會感覺精神更集中、人際互動更順，對工作表現與自信心都有加分效果，特別適合迎接新計畫或重要轉折前進行。
一月：1月12日、1月17日。
二月：2月1日、2月18日、2月27日。
三月：3月8日、3月11日、3月15日、3月26日、3月27日。
四月：4月1日、4月14日。
五月：5月22日。
六月：6月16日、6月28日。
七月：7月10日、7月13日、7月24日。
八月：8月6日、8月24日、8月28日、8月29日。
九月：9月15日、9月17日。
十月：10月16日、10月17日、10月24日。
十一月：11月11日、11月14日、11月23日。
十二月：12月2日、12月4日、12月13日、12月23日、12月25日。
【訂婚吉日】
訂婚是兩個家庭正式連結的開始，選擇吉日能讓雙方在情感與溝通上更穩定。良好的時間能量，有助於減少磨合期的摩擦，讓承諾更容易被珍惜與實踐，也象徵未來關係基礎扎實，為長久相處奠定安心的起點。
一月：1月3日、1月4日、1月16日、1月20日、1月22日、1月25日、1月31日。
二月：2月13日、2月28日。
三月：3月5日、3月10日、3月13日、3月28日。
四月：4月3日、4月13日、4月22日。
五月：5月2日、5月14日、5月20日、5月24日、5月26日、5月27日、5月29日。
六月：6月1日、6月2日、6月14日、6月17日、6月23日、6月30日。
七月：7月15日、7月16日、7月18日、7月22日、7月24日、7月28日、7月29日、7月30日。
八月：8月5日、8月16日、8月22日、8月24日、8月26日、8月30日。
九月：9月2日、9月4日、9月5日、9月15日、9月22日、9月27日、9月28日。
十月：10月3日、10月17日、10月23日、10月29日。
十一月：11月1日、11月3日、11月4日、11月6日、11月16日、11月22日、11月25日、11月26日、11月29日。
十二月：12月17日、12月18日、12月20日、12月26日、12月29日、12月30日。
【搬家吉日】
搬家代表生活環境與能量場的轉換，吉日有助於新空間快速穩定。選在好日子入宅，能讓家人心情安定、作息順利，也較容易建立新的生活秩序。對於工作運與家庭氣氛而言，都是一種長期累積的正面影響。
一月：1月1日、1月3日、1月8日、1月10日、1月13日、1月19日、1月20日、1月22日、1月28日、1月31日。
二月：2月4日、2月6日、2月10日、2月13日、2月26日、2月28日。
三月：3月2日、3月10日、3月11日、3月13日、3月14日、3月16日、3月22日、3月23日、3月28日。
四月：4月3日、4月4日、4月10日、4月23日、4月25日。
五月：5月4日、5月6日、5月11日、5月14日、5月16日、5月17日、5月20日、5月22日、5月24日、5月26日、5月30日。
六月：6月1日、6月3日、6月4日、6月5日、6月6日、6月14日、6月15日、6月17日、6月24日、6月26日、6月29日、6月30日。
七月：7月5日、7月6日、7月9日、7月16日、7月27日、7月29日。
八月：8月3日、8月5日、8月10日、8月16日、8月18日、8月21日、8月22日、8月23日、8月26日、8月30日。
九月：9月3日、9月7日、9月9日、9月10日、9月12日、9月15日、9月22日、9月27日、9月28日。
十月：10月1日、10月3日、10月4日、10月6日、10月11日、10月13日、10月15日、10月23日、10月24日、10月26日、10月28日、10月29日。
十一月：11月1日、11月4日、11月6日、11月10日、11月12日、11月13日、11月16日、11月22日、11月24日、11月25日、11月26日。
十二月：12月4日、12月6日、12月20日、12月24日、12月27日、12月29日。
【開業吉日】
開業是事業啟動的第一步，吉日象徵順利與人氣的開端。選對時間開始營運，有助於提升合作運與客源穩定度，減少初期阻礙。這樣的起跑點，能讓經營者更有信心，也為品牌形象建立良好的第一印象。
一月：1月3日、1月5日、1月10日、1月13日、1月16日、1月17日、1月22日。
二月：2月3日、2月10日、2月13日、2月19日、2月28日。
三月：3月3日、3月8日、3月13日、3月14日、3月18日、3月20日。
四月：4月1日、4月3日、4月10日、4月14日、4月20日、4月22日、4月26日。
五月：5月4日、5月5日、5月8日、5月11日、5月15日、5月17日、5月22日、5月23日、5月27日、5月29日。
六月：6月8日、6月9日、6月14日、6月15日、6月21日、6月27日。
七月：7月3日、7月9日、7月10日、7月15日、7月16日、7月22日、7月24日、7月27日。
八月：8月3日、8月10日、8月21日、8月22日。
九月：9月2日、9月3日、9月4日、9月5日、9月9日、9月10日、9月12日、9月16日、9月21日、9月22日、9月28日。
十月：10月4日、10月6日、10月11日、10月13日、10月23日、10月29日。
十一月：11月4日、11月12日、11月13日、11月16日、11月19日、11月22日、11月24日。
十二月：12月1日、12月6日、12月18日、12月29日。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
