開運新篇章：塔羅揭示你2026年1月的全新開始！

新的一年，如同翻開一本全新的生命日記。2026年1月的塔羅能量，帶來「重啟、釋放與信任」的主題。過去的經驗會成為你智慧的養分，而新的篇章，正在等待你的主動出發。

科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看你在新年將迎來什麼樣的啟示與突破！

【占卜小提示】：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的1月運勢如何？」

3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。

牌組1：魔術師、權杖七、錢幣侍者

塔羅指引：「重新起步，創意實現。」



月初：你的能量全面甦醒！魔術師象徵新的開始與行動力，你會有明確的方向與創意，適合啟動新計畫、嘗試不同的挑戰。



月中：外在競爭或阻力浮現，但你擁有堅定的信念與智慧，能以行動突破他人懷疑。這段時間的堅持，將是你日後成功的基礎。



月末：現實層面的收穫逐漸顯現，可能有新的收入來源、技能學習或合作契機。保持學習的心，能讓你的新年開局更穩。



1月可能發生的事：

．啟動新專案或目標

．被肯定為團隊關鍵人物

．透過學習獲得實際成長

．迎來靈感與創意爆發期

牌組2：戀人、寶劍二、權杖十

塔羅指引：「誠實抉擇，卸下重擔。」



月初：感情或人際關係進入關鍵時刻，你需要誠實面對內心的選擇。無論是愛情還是合作，宇宙都在問你：「什麼才是真正想要的？」



月中：面臨內在拉扯與猶豫，你可能暫時無法做出決定。這不是壞事，而是宇宙給你的緩衝期。建議觀察，不急於回應。



月末：責任與壓力逐漸釋放。當你下定決心放下不必要的負擔，新的能量將流入。記得：「選擇清晰，才有自由。」



1月可能發生的事：

．感情或合作關係迎來抉擇

．結束一段拖累的狀態

．釋放壓力後獲得輕盈感

．學會說「不」成為力量來源

牌組3：節制、聖杯九、寶劍皇后

塔羅指引：「平衡自我，收穫滿足。」



月初：一切進入穩定節奏。你在工作與生活之間找到更理想的平衡，也能掌握自己的情緒節奏。這是重新整合能量的時期。



月中：願望實現的機會來臨，你可能得到獎勵、表揚，或感情上有甜蜜回應。你終於體驗到「努力是值得的」。



月末：實力與理性兼具，你開始以更清晰的頭腦規劃未來。別害怕表達自己的界線與標準，這將成為你新一年的力量基石。



1月可能發生的事：

．經歷工作與生活的良好平衡

．願望成真或獲得正向回報

．提升專業或領導能力

．對人事關係重新劃定界線

牌組4：月亮、錢幣九、權杖國王

塔羅指引：「直覺領航，成就自信。」



月初：情緒起伏稍強，你可能對未來感到不確定。但月亮牌提醒你：相信直覺，答案其實早已在心中。



月中：狀況逐漸明朗，你的自律與努力帶來實際成果。金錢或事業層面有顯著進展，你將感受到「安心的力量」。



月末：你的領導魅力與執行力全面展現，適合主導計畫或帶領他人。這是一個站上舞台、實現夢想的月份。



1月可能發生的事：

．直覺引導出正確決定

．財運提升或工作成果顯著

．成為團隊核心人物

．自信重建，掌控方向

🌕2026年1月的塔羅能量，是「開啟與自我重塑」的起點。

過去的經驗化為智慧，新能量正在推動你走向更大的舞台。

有人在創意中突破，有人則在覺察中釋放。

無論你抽到哪一組牌，都代表宇宙正在對你說：「你的新人生，現在正式開始。」