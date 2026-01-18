開酸蔣萬安？柯文哲：營養午餐免費是騙選票、喝鮮奶政策沒意義

台北市長蔣萬安先前宣布國中小營養午餐免費等新政，不少縣市陸續跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲今（18日）說，這基本上就是民粹政治。（圖／林煒凱攝）

台北市長蔣萬安先前宣布國中小營養午餐免費等新政，不少縣市陸續跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲今（18日）說，這基本上就是民粹政治，若是要鼓勵民眾生小孩，也是在「騙選票」，沒有特別有意義。

柯文哲今出席「松信夥伴見面會」，針對營養午餐免費政策，他說「基本上就是民粹政治」，若要這麼做，便要說是降低負擔、鼓勵民眾生小孩，但這個理由聽也知道是「騙選票」，若是要重新分配社會財富，並非特別有意義。

柯文哲提及，《21世紀資本論》寫到，用錢賺錢比勞力賺錢快，因此有錢人一定會越來越有錢，若要解決貧富懸殊，只有對有錢人課較多的稅，或是社福政策偏向弱勢。因此營養午餐免費政策沒有排富，就違反上述第2項，在科學上是錯誤的。

柯文哲指出，政策推出時，要考慮誰是受害者、受益者，若全部免費，就沒有明顯的受害者，每個人皆是受益者。尤其營養午餐完全免費，品質通常變差，督導力道也會變弱。

柯文哲也表明，他絕對反對「每天喝鮮奶」的政策，因為他是醫生，相關討論無法說服他。此時台北市議員林珍羽緩頰稱「是一週喝一次」，柯聽聞稱「更沒意義」，因為小孩早上10點喝牛奶，中午12點就吃不下飯，「這騙選票非常有用，但沒有實質意義」。



