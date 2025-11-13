開酸說謊姐妹 范姜彥豐見「簡廷芮Ｘ王品澔情歌對唱」：唉呦，有點東西
娛樂中心／台北報導
范姜彥豐自揭婚變醜聞，坦言成了「綠帽小丑」，妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），後續爆出美國行另一對簡廷芮與王品澔互動曖昧，范姜彥豐更悄悄退追2人，引發聯想，眼尖網友更揪出日前他們IG情人節對唱影片，范姜彥豐留言更讓人想像空間十足。
粿粿婚內出軌王子，風波延燒到簡廷芮與王品澔身上，根據《鏡週刊》報導，兩人關鍵對話成了鐵證，全因為2位人妻大嘴巴互相交換訊息。儘管簡廷芮與老公雙雙發聲明駁斥傳聞，但網友仍持續扒出更多可疑線索。
范姜彥豐IG便利貼寫上「說謊姊妹組」引發外界聯想，網友還發現，他在簡廷芮與王品澔情人節貼出情歌對唱影片下方留言，「唉呦，有點東西（火表情符號）」，相當耐人尋味。
更多三立新聞網報導
毀滅吳亦凡送進苦牢⋯獄中斷魂死訊瘋傳！網紅都美竹再揭：奪初夜還找跡
梅花鹿颱風天衝墾丁南灣玩水！大浪拍打驚險畫面曝光 真相讓人超心疼
蕭美琴砸80億歐元換演講⋯總統府澄清報警抓人！造謠男坐輪椅原因曝光
造謠蕭美琴IPAC演講砸80億歐元 41歲男「坐輪椅」下機遭逮：會信腦有洞
更多熱門影音：
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
其他人也在看
簡廷芮爆偷吃王品澔！小開老公在IG上「只出現3次」 網嘆：滑下去滿滿的王子
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐上月29日突然爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而風波延燒至今，同一群好友中的...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
簡廷芮撇清出軌風波！ 范姜彥豐不忍了 5字開砲
簡廷芮撇清出軌風波！ 范姜彥豐不忍了 5字開砲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
王子5副業營業額破億卻喊窮？ 知情人士揭背後原因
王子遭控出軌人妻粿粿，沒想到與范姜彥豐協商過程，只要提到金錢部分，就會頻頻喊窮，明明演藝事業跨足唱片、戲劇、主持三領域，加上旗下有5項副業經營，營業額還破億的他，為何沒外界想像種闊綽，據悉是理財觀念不佳，加上父債纏身導致。中時新聞網 ・ 23 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐再開砲！還有婚內出軌藝人未爆彈 網一面倒全猜是他們
范姜彥豐與網紅粿粿婚變風波持續延燒，日前他在Instagram限動便利貼上寫下「說謊姊妹組」五個字，立刻引起外界熱議與無限猜想。由於近期圍繞粿粿與王子（邱勝翊）的婚外情風波仍未平息，不少網友認為范姜這句話似乎暗有所指，懷疑與「粿粿」及其閨密圈有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他
范姜上月29日透過影片公開指控老婆（粿粿）婚內出軌邱勝翊（王子），時間點就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後像變了個人，最後甚至不回家，據悉從那段時間至今，一直都是和粿粿從「全明星」時期培養出好交情的胡釋安在接應她，甚至提供自己的住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
快訊／遭爆婚內曖昧王品澔！簡廷芮發聲回應了
快訊／遭爆婚內曖昧王品澔！簡廷芮發聲回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
老師傅教你抓出拖工跡象！工地出現這5種狀況你的老宅翻修可能要延期了
牆角灰塵都長出「時間感」了，老師傅一眼就看穿：這個案子要拖工了！老宅翻修最怕遇到施工延宕，其實拖工早有前兆，只是你發現了嗎？ 走進工地現場，牆角的灰塵已經積得能寫字，老師傅眉頭一皺，就知道這個案子要拖工了。最近一位屋主無奈地向師傅訴苦，師傅電話不接，說要補的進度也都沒補，現場冷冷清清，只剩灰塵作伴。其實，很多拖工情況並非突然發生，而是早有跡象可循。賣厝阿明 ・ 1 天前
不甩婚後協議！ 他照樣多次偷吃人妻閨密還涉家暴
粿粿、范姜彥豐私下協議離婚，結果破局導致爆料一出滿城風雨，包括王子，目前還有簡廷芮、王品澔都捲入。歷來不少如此婚前約定或談判破局的例子，也都是兩敗俱傷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
本刊讀者表示，10月30日在台中「Lay Low」餐廳巧遇簡廷芮跟老公賴冠儒，而同行還有簡廷芮媽媽，姊姊簡婕和妹妹簡廷倪也都攜伴參加，看起來是個溫馨的家庭局，而當時「粿王事件」已經爆發，夫妻倆仍能一同出席女方家庭活動，顯然感情依舊。據讀者表示，當天簡廷芮看起來有點疲...CTWANT ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子3／王子成小王「事業、感情全成爛帳」 親出席協商低姿態
在失去所有工作後的王子，經濟勢必陷入困頓，也就是他在事件曝光前極力避免的情況，據悉，當時他在與范姜彥豐協商時，態度相當誠懇，每次都是親自出席，並擺出道歉姿態，多方皆認可他放軟的心意，罕見堪稱是個「有口皆碑的小王」。另有一說，王子與粿粿也已暫無聯絡，傳出黯然分手。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
爆曖昧王品澔！簡廷芮「向老公道歉」長文吐心情 認：已造成影響
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，不過女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮除了轉發該貼文外，也發文吐露心情，並「向老公道歉」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆出軌王品澔！簡廷芮長文道歉老公：攻擊越來越嚴重
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星王子（邱勝翊）出軌風暴持續延燒，如今爆出「美國行」出軌還有另一對，女星簡廷芮被爆與王品澔有私情，甚至老公賴冠儒也知情、只是為了家庭選擇隱忍。對此，繼老公賴冠儒今（11日）二度發聲駁斥，簡廷芮也在沉默數天後，稍早發長文向老公道歉，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入」。民視 ・ 1 天前
粿王事件最慘！王子偷吃粿粿「極樂美國行」女星遭提分手 經紀公司回應
藝人粿粿遭到老公范姜彥豐爆出不倫王子，雙方對簿公堂，從最親密的愛人變成法庭上見面的人，而王子在與粿粿不倫之前曾被拍到與席惟倫交往，但雙方沒有認愛，不過兩人的戀情就在與粿粿曖昧之後就漸漸消聲匿跡，今（12）日週刊爆出席惟倫是這次事件中的隱形受害者，對此經紀公司也做出回應。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮捲粿王外遇！急駁「偷情王品澔」傳聞 范姜彥豐「1反擊神雙殺」掀關注
「粿王」粿粿（江瑋琳）、王子（邱勝翊）偷情不倫風波持續延燒，其中美國同行朋友的簡廷芮與王品澔，被轟知情不報且同樣出軌，且2人曖昧證據被發現，但簡廷芮老公賴冠儒發文護妻，簡廷芮接著發文，但消息曝光後，范姜彥豐隨即在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引發外界聯想。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坤達閃兵全面停工！吳宗憲勸他回歸演藝圈 洩他私下「真實反應」
坤達先前被爆出15年前逃兵，目前已全面停工，包括主持的《綜藝玩很大》節目。對此吳宗憲今上節目表示，坤達非常負責任，即使他曾勸對方出來工作，坤達卻認為自己目前社會形象不好，所以暫時不會出來，吳宗憲也認為，「相信這個知錯能改善莫大焉，我們也希望他可以趕快回來。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「粿王」另1組？傳簡廷芮老公發現證據「為業配忍下」本人發聲
娛樂中心／綜合報導粿粿、王子日前在爆發偷吃後，過去兩人與其他友人美國行的社群互動細節，幾乎被網友翻遍。對此，傳出美國行成員中，還有另一對類似組合，在眾多猜測中，藝人簡廷芮、王品澔屢屢被點名；如今傳出簡廷瑞老公賴冠儒，其實早就知情，之所以選擇隱瞞，是因為工作與業配。對此，賴冠儒在社群再次發文，強調會採取法律行動。民視 ・ 1 天前
王子副業營業額破億卻哭窮！知情人士曝真相 「口袋幾乎空空」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子近期被指控介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，而在王子二度發出的道歉聲明中曾提到，范姜彥豐提出的賠償金額超出自己的負荷，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
不打官司為孩子？范姜婚變後慘被掏空 800萬分手費恐難討
范姜彥豐公開爆料老婆粿粿婚內出軌王子，引發各界討論。最新消息指出，范姜和粿粿為了不想在法院判決上留下紀錄，近日決定私下協商調解，不上法院訴訟，但由於兩人婚後的收入金流，大多進了以粿粿家人所成立的公司帳戶裡，因此范姜要拿到公開爆料前談好的800萬，可能不是那麼容易的事。鏡報 ・ 2 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 13 小時前