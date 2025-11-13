開酸說謊姐妹 范姜彥豐見「簡廷芮Ｘ王品澔情歌對唱」：唉呦，有點東西

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐自揭婚變醜聞，坦言成了「綠帽小丑」，妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），後續爆出美國行另一對簡廷芮與王品澔互動曖昧，范姜彥豐更悄悄退追2人，引發聯想，眼尖網友更揪出日前他們IG情人節對唱影片，范姜彥豐留言更讓人想像空間十足。

簡廷芮與王品澔「情歌對唱」，范姜彥豐在下方留言耐人尋味。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

粿粿婚內出軌王子，風波延燒到簡廷芮與王品澔身上，根據《鏡週刊》報導，兩人關鍵對話成了鐵證，全因為2位人妻大嘴巴互相交換訊息。儘管簡廷芮與老公雙雙發聲明駁斥傳聞，但網友仍持續扒出更多可疑線索。

簡廷芮（右二）與王品澔（左一）遭爆互動曖昧。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

范姜彥豐IG便利貼寫上「說謊姊妹組」引發外界聯想，網友還發現，他在簡廷芮與王品澔情人節貼出情歌對唱影片下方留言，「唉呦，有點東西（火表情符號）」，相當耐人尋味。

簡廷芮對於近日風波發聲明駁斥傳聞。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

