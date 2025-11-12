開酸賴清德「自己生病別人吃藥」 綠委不滿韓國瑜：婦女遭侵害你在檢討受害者穿著
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，賴總統近日呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派立委聲援沈伯洋。韓今(11/12)回應，綠營是「自己生病別人吃藥」，民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜則表示，韓國瑜不譴責加害人卻檢討受害者穿著，恐怕是為了跟國民黨主席鄭麗文互別苗頭，搶奪與中共對話的話語權，令人遺憾。
針對沈伯洋事件，國民黨立委林沛祥、牛煦庭等人上午召開記者會，表示解鈴還須繫鈴人，若賴總統不把中國視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間，並且不希望有人藉由沈伯洋事件來做政治號召及消費。
針對賴總統公開喊話韓國瑜聲援沈伯洋一事，韓國瑜下午表示，賴總統的舉動讓人明顯看出是「自己生病、讓別人吃藥」。若賴總統真想幫沈伯洋，就該廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回中國為境外敵對勢力。
鍾佳濱、陳培瑜隨後召開記者會回應韓國瑜並表示，感謝韓國瑜願意出面回應，但韓國瑜所說的，如果中國不是台灣境外敵對勢力，那繞台的共機、共艦，難道是來跟台灣問候早安午安嗎？
「今天破壞台海和平的是誰？」鍾佳濱比喻，社會案件發生婦女遭侵害，結果不譴責加害人卻檢討受害人的穿著，這樣的心態令人不解。
陳培瑜說，韓國瑜的說法有如跟加害人站在一起，沒有選擇跟民主自由站在一起，讓人遺憾，也不懂韓國瑜為何會有如此回應，不知是否要跟鄭麗文互別苗頭，搶奪跟中共對話的話語權，也不希望藍營鬥爭消費全台民主自由，也不希望造成錯假的國際訊息。
