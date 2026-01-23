開酸! 張惇涵帶選舉報告拜會白營 指"非密件"可帶出

政治中心／屈道昀、宋弘麟台北報導

行政院秘書長張惇涵今天率團接連拜會立院黨團，對於民眾黨強推的不在籍投票，張惇涵匯集22個縣市選委會，就不在籍投票及公投綁大選等議題提供書面報告，給民眾黨參考，但張惇涵也不忘大酸，說這份真的是報告並非機密，可以帶出場，讓一旁的黃國昌表情略顯尷尬。

一見到行政院秘書長張惇涵現身，民眾黨團總召黃國昌趕緊起身迎接，張惇涵上午率領中選會被提名人，接連拜會綠白黨團，但這一趟他可是有備而來。

行政院秘書長張惇涵：「選委會就不在籍投票，公投綁大選等等議題，來提供書面意見，這邊是彙集22個縣市的意見，提供給台灣民眾黨團參考，我要舉黃總召例子，因為黃總召要選新北市，以新北市選委會回覆來講，新北市選委會就很明確回覆說，在現行的狀況之下，是有很大的困難是不可行的。」





對於民眾黨強推的不在籍投票，因爭議大還需討論空間，張惇涵也懇請黨團三思，但這話可說是酸度爆表。

行政院秘書長張惇涵：「最後我把這個真的報告送給民眾黨黨團，真的是報告，那也請黃國昌總召跟主席放心，他不是密件可以帶出去看謝謝。」

你一來我一往，民眾黨也不是省油的燈，尤其對於台灣民意基金會董事長游盈隆被提名為中選會主委，張啟楷倒是有很多疑問。

民眾黨團副總召張啟楷：「很多媒體就評論說，賴總統找你是因為你的民調，台灣民意基金會，賴總統有段時間滿意度不高，滿意度提升不了所以就解決做民調的人，你對這段評論有什麼看法。」





台灣民意基金會董事長游盈隆：「希望中選會這一次人事的審查，能夠獲得立法院跨黨派一致支持，中選會能夠很快地順利地，能夠回到健康組織的狀態。」

游盈隆巧妙再把球拋回在野黨，中選會人選是否能通過，取決於藍白的一念之間。

