開金嗓！ 王世堅唱暴紅歌曲「沒出息」 露害羞神情

台北市 / 綜合報導

2026地方選舉布局，首都關鍵之戰備受關注，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨如果真的想贏，只有讓前總統蔡英文出馬，對此，王世堅認為，蔡英文確實是國內最強的，不過應該尊重她的意願，但王世堅本人，也被祕書長徐國勇點名是好人選，王世堅笑說，應該是點錯了，更難得在立法院開金嗓，獻唱「沒出息」。

立委(民)王世堅說：「本來應該從從容容游刃有餘。」被鼓譟開金嗓，民進黨立委王世堅超級配合，在立法院清唱「沒出息」，不過才唱了沒幾句，便露出招牌害羞神情。立委(民)王世堅說：「現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」趕緊跟媒體告別，但除了爆紅神曲引發熱議之外，在2026台北市長戰局，也被點名是一時之選。

廣告 廣告

民進黨祕書長徐國勇(11.20)說：「我們台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選。」立委(民)王世堅說：「我不敢啦，我不敢，他可能點錯了啦。」只是民進黨內至今為止，僅有壯闊台灣創辦人吳怡農，表達參選意願，外界點兵點將，台灣民意基金會董事長游盈隆，竟然喊話前總統蔡英文是勝選關鍵。

立委(民)王世堅說：「這個提議當然是好的，因為蔡英文確實是我們國內最強，鐘鼎山林各有其志嘛，我們應該尊重被點名到的人，那她意願是什麼樣。」雖然坦言是退休狀態，但王世堅強調，小英出馬便是最強選將，尤其游盈隆也分析民進黨困境，在現任市長蔣萬安，四年任期沒有出過紕漏下，任誰參選都機會渺茫。

立委(國)王鴻薇說：「蔡前總統我覺得她如果要再出馬競選，那2028是不錯的選擇。」立委(民)吳思瑤說：「蔡英文總統她會是台灣最好的國際代言人，應當不會有人想像，要求她來選台北市長，這就當做比創意更創意，真的不需要認真。」民進黨人選尚未明朗，想出奇兵攪動戰局，也為台北市長選戰增添話題。

原始連結







更多華視新聞報導

王世堅獲頒北科大名譽博士 校園親唱「沒出息」

國台辦引「沒出息」酸台積電 王世堅：中芯.紫光才連滾帶爬

《沒出息》爆紅 國台辦「是因兩岸同胞同文同種」：樂見這樣的互動

