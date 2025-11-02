開金嗓！ 王世堅首唱神曲「沒出息」 學生搶合照。（圖／TVBS）

民進黨立委王世堅多年前的質詢金句，近期被改編成歌曲爆紅，引發網路熱潮。王世堅昨日（1日）在獲頒北科大名譽博士的校慶活動中，首次公開演唱這首爆紅神曲「沒出息」，現場學生反應熱烈，爭相合照。

昨日（1日）王世堅在北科大校慶活動中獲頒名譽博士學位，他在現場表示，這是他從政20年來最光榮的一天。王世堅感謝北科大給予他榮譽博士學位，他認為自己只是幫了北科大一個小忙，而北科大卻給予他如此大的回報，可謂「受之點滴，湧泉以報」。

在活動中，王世堅也不忘提及柯文哲。他表示，因為柯文哲前一陣子才「密室逃脫成功」，所以今天不方便來到另一個「密室」。

