開金嗓！ 王世堅首唱神曲「沒出息」 學生搶合照
民進黨立委王世堅多年前的質詢金句，近期被改編成歌曲爆紅，引發網路熱潮。王世堅昨日（1日）在獲頒北科大名譽博士的校慶活動中，首次公開演唱這首爆紅神曲「沒出息」，現場學生反應熱烈，爭相合照。
昨日（1日）王世堅在北科大校慶活動中獲頒名譽博士學位，他在現場表示，這是他從政20年來最光榮的一天。王世堅感謝北科大給予他榮譽博士學位，他認為自己只是幫了北科大一個小忙，而北科大卻給予他如此大的回報，可謂「受之點滴，湧泉以報」。
在活動中，王世堅也不忘提及柯文哲。他表示，因為柯文哲前一陣子才「密室逃脫成功」，所以今天不方便來到另一個「密室」。
從從容容！ 童扮「恰吉」過萬聖節 王世堅：超像
教民調電話謊報28歲？林岱樺喊不會明知故犯：主持人只是舉例
現場聽「匆匆忙忙」主打歌 王世堅笑了：「嘆為觀止」
王世堅質詢金句爆紅！陸網改編洗腦神曲 紅到中國變歌手
