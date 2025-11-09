開錯路？休旅車開上中央公園步道 行人急閃

民眾到台中水湳中央公園，發現一台休旅車直接開在步道上。（圖／Threads@5269wh授權提供）



昨天（8）上午，有民眾到台中水湳中央公園，發現一台休旅車直接開在步道上，還要行人禮讓他，民眾推測可能是從旁邊的綠地開下來，這樣的行為已經違規，最高可罰6千元。

休旅車開在路上，經過一個緩坡，駕駛趕緊踩煞車減速，旁邊的行人為了躲避車輛，只好走到草皮，但仔細一看，駕駛開的地方居然是在公園裡的步道。

事發在8日上午，有民眾到台中中央公園就發現這台休旅車竟然直接開在公園裡，推測可能是從旁邊的綠地下來，不斷輾壓草皮，一路開進步道，還要行人先禮讓車輛，誇張景象也讓網友紛紛留言，說難道是開來公園練車的嗎，現在在公園也要小心不要被車撞，也有人要po文網友一定要拍下車牌檢舉。

而根據臺中市公園及行道樹管理自治條例，在公園駕駛汽機車將可處1200元到6000元的罰鍰。

