開鍘了！非洲豬瘟究責 台中市府宣布3人即起免職

台中市農業局長張敬昌等人因防疫不力遭免職。（鏡新聞）

台中市梧棲區一家養豬場上個月爆發台灣首例非洲豬瘟，疫調過程中更發現農業局、環保局有諸多缺失，台中市政府今（6日）宣布將相關機關首長免職。

台中市府指出，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，位恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免職；同時動保處長林儒良因未能確實履行管理及督導職責，也對中央應變中心指令傳達不確實，產生重大疏漏，亦免去機關首長一職。

市府說明，環保局長由前台北市環保局長、行政院環保署水保處長、空保處長吳盛忠接任，農業局長則由市府參事李逸安代理，李曾任經發局副局長10年，熟悉農產業務，今年7月升任台中市府永續發展及低碳辦公室執行長。

針對防疫過程中涉有疏失的相關人員，市府已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節、毋枉毋縱，以維護行政紀律與公務信賴，並同步全面檢討內控與管理流程，精進執行效能與治理品質。

回顧本次非洲豬瘟爆發過程，最一開始傳出該案場從10月10日開始就陸續有豬隻死亡，但卻動保處卻到20日才送驗，遭質疑有所拖延，農業局長張敬昌在記者會上還聲稱是特約獸醫師研判不是非洲豬瘟症狀，但又遭打臉根本特約獸醫根本沒有到場；而該案場使用廚餘養豬，卻連續多個月沒有確實上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至爆出廚餘蒸煮機從4月開始就壞了，但環保局這段過程中不僅只上門稽查2次，也沒發現蒸煮機的問題，被點名稽查人員怠忽職守。

