開鍘紅二代張又俠 學者：習近平容不下挑戰權威者

（中央社記者李雅雯台北27日電）中共解放軍高層張又俠、劉振立被立案調查。學者認為，由於父輩交情、有戰功等兩大原因，中共領導人習近平直到現在才整肅張又俠，軍權掌握更集中，習容不下挑戰其權威者。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人立案調查。張又俠是「紅二代」，父親張宗遜為中共開國上將之一。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒27日對中央社解析，習近平先前沒有對張又俠「動手」，原因包括父輩交情、具備中越邊境戰爭戰功與軍隊聲望，這使得張又俠到最後才被整肅，對於習來說，現狀不容許任何可挑戰其權威的人。

蔡文軒認為，清算張又俠是出於習近平的意志，不太可能來自其他勢力的挾制。中共紀檢系統辦案經常循「案中案」模式，抓一個後拉出一串；不排除先前落馬的高階將領出於自保等理由，咬出張又俠一些「黑料」，超越習所能容忍的界線。

蔡文軒表示，習近平的整肅目的在於軍隊一把抓、軍權高度集中，習不需要一個軍委會去執行集體領導；「忠誠」也不再是重點，因為永遠都不夠，習不要來分享權力的人，只要阻擋習的權力集中道路，習都會將他拔除掉。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲27日對中央社表示，清算張又俠一定是習近平發動的，這在中共四中全會後可見端倪，例如武警代理司令員曹均章去年12月缺席上將晉升儀式，他正是張又俠的老部下，習那時就有動作了。

揭仲指出，習近平在苗華事情處理一段落後，緊接著剷除張又俠影響力，推估習可能被周邊耳語說服，主動地、自動地發動清算。劉振立出身北京軍區，張又俠也擔任過北京軍區副司令員，情況與苗華很類似，習的目的是剷除張又俠影響力。

他提到，習近平2015年軍改最重要目的是，不讓任何高階將領在沒有中央軍委授權，或未經中央軍委主席同意下具備調度一定規模部隊的能力，苗華卻具備跨軍種、跨機構影響力；張又俠也是類似狀況，擁有軍隊影響力，習無法容忍隱患。

揭仲認為，習近平爭取在中共21大會議連任，共軍高層清洗是習維持權力、掌握解放軍的必要之舉；換句話說，只要習對於解放軍有至高無上的控制力，中共21大會議繼續掌權不會有任何問題，其他的功績點綴，只是讓場面好看一點。（編輯：楊昇儒）1150127