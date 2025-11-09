一開門就遇到熊！日秋田縣一天內傳多起熊襲事件 3人受傷送醫

日本秋田縣9日清晨發生多起熊攻擊事件，造成共三人受傷。

日本秋田今傳出多起熊襲事件。（圖／NNN）

據警方和消防部門消息，9日清晨6點左右，一名78歲老婦在五城米町的住宅內遭到熊襲擊，臉部受傷；當時50歲的女兒聽到媽媽尖叫，趕來試圖幫忙，結果自己的左大腿也受傷。兩名傷者均能說話，已被送往秋田市立醫院接受治療。

據悉攻擊的熊體長約一公尺。

此外，9日清晨6點30分左右，一名83歲男子在三里町的住宅內遭到熊襲擊，臉部及身體其他部位受傷，妻子撥打119通報，目前正在秋田市醫院接受治療。據當地警方說法，老翁是在準備出門時，大門一開就正面迎上一隻熊，因此遭到攻擊。據稱當時附近還有其他熊，推測可能是母子熊。

儘管已進入11月，日本各地仍持續發生熊襲擊人的案例。除了秋田縣之外，9日包括新潟和青森也都有傳出熊襲事件。

