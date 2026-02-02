開闊草坪、自然光成幸福亮點！高雄果嶺公園成婚紗新寵

高雄果嶺自然公園憑藉開闊草坪與自然林蔭景觀，成為準新人婚紗取景新亮點，展現城市綠意與幸福氛圍。（公園處提供／林雅惠高雄傳真）

高雄果嶺自然公園近期成為準新人拍攝婚紗的熱門場域，公園處今（2）日表示，園區以開闊草坪、層次分明的林蔭與自然採光，營造清新自然氛圍，吸引不少婚攝團隊前來取景，為高雄再添一處結合城市美學與幸福意象的新亮點。

公園處指出，果嶺自然公園擁有起伏柔和的草坡、成排樹蔭及開放空間，自然光線條件佳，能呈現簡約、自然系或浪漫唯美等多元婚紗風格。不少新人分享，園區交通便利、環境整潔，拍攝過程輕鬆自在；攝影業者也認為，園區景觀層次豐富、取景彈性高，能留下動人畫面。

廣告 廣告

除婚紗拍攝外，果嶺自然公園平日也是市民散步、休憩的去處；公園處表示，公園的多元使用展現城市綠地價值，既提供日常休閒空間，也能成為紀錄人生重要時刻的舞台，呼應高雄推動城市美學與綠色生活的成果。

公園處進一步說明，隨著婚紗作品在社群平台分享，果嶺自然公園能見度持續提升，逐漸成為城市美學新亮點，未來將持續加強環境管理與植栽修剪，在兼顧公共使用品質與拍攝需求下，維持園區整體精緻度，讓更多人看見城市自然景觀與人文幸福交織的魅力。

更多中時新聞網報導

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

LiSA 6月攻蛋 中文祝歌迷「馬上有票」

林心如50歲生日趴 甜蜜對唱霍建華