開阿母的瑪莎拉蒂去夜店「摔拍」 26歲男酒駕撞爛車頭 兩友連坐受罰

台中26歲李姓男子開瑪莎拉蒂去夜店，事後酒駕撞爛車頭。讀者提供

台中市26歲李姓男子今（28日）凌晨與兩名友人前往南屯區夜店狂歡後，竟不顧酒精作祟，大膽開著登記在老媽名下、市價至少300萬起跳的瑪莎拉蒂豪車載友返家。不料豪車行經台灣大道3段與惠中路1段時，失控撞上石墩，車頭撞爛，車內3人受傷送醫。這輛用來「摔拍」（台語，指帥氣）的海神恐變廢鐵，李男不僅要被阿母叨念，還得被依公共危險罪送辦。

警方指出，26歲的李姓男子昨晚與兩名友人在南屯區一家夜店喝得爛醉，直到今天清晨才結束狂歡。李男疑似為了省事、不想請代駕，竟心存僥倖開著這輛昂貴的瑪莎拉蒂要回租屋處，一車三人行經西屯區台灣大道3段與惠中路1段路口，疑因不勝酒力導致操作失控，整輛車狠狠撞擊路旁的石墩。

因撞擊力道猛烈，這輛名貴的瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，引擎蓋凹陷變形，零件散落一地，現場一片狼藉。台中市消防局於凌晨5點13分接獲報案趕抵現場，發現一名33歲女性乘客，右後腦勺與右眉毛有2公分的撕裂傷，當場鮮血直流，另有2名男子也表示身體不適，救護人員緊急將3人送往醫院治療，所幸意識皆清楚，並無生命危險。

警方對李男進行酒測，結果一測竟驚見數值高達每公升0.72毫克，嚴重超過法定標準。李男坦承這輛要價不菲的豪車是母親所有。警方將依公共危險罪嫌將李男移送法辦。

這起車禍除讓李男面臨牢獄之災與高額維修費外，車內其他兩名友人也沒能逃過法律制裁。因同車乘客皆已年滿18歲，卻未盡到提醒、阻止李男酒駕的責任，警方也將依規定對兩人開出「酒駕連坐」罰單。

李男疑因右轉不慎，瑪莎拉蒂右前輪撞上石墩。讀者提供



