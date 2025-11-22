開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。
民進黨高雄市黨部臉書粉專發出聲明指出，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，本黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握之情事，李涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
對此，楊智伃則現身該篇貼文底下留言，「所以你們收了一個國民黨不要的垃圾，讓他在高雄亂丟垃圾。還發公告告訴大家這件事情？真是幽默！」另外，她也在個人粉專發文說，最幽默的，還是民進黨高雄市黨部的聲明，幫大家翻譯白話文，「他以前是國民黨的啦！被國民黨開除了後才加入我們，現在我們要再把他開除！」
楊智伃諷刺地說，「喔？原來是這樣嗎？所以民進黨是收了國民黨不要的垃圾，然後讓他在高雄亂丟垃圾？還發公告告訴大家這件事情？呵呵，對於垃圾回收這件事，民進黨真是幽默！」
