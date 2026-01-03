開除濕機人必須離開？台電揭「濕度關鍵」：這範圍可共存

生活中心／程正邦報導

台電建議除濕濕度設定在 55% 至 65% 之間，人機可共存，不會太乾燥。

近期受雨彈狂襲影響，全台各地的空氣濕度居高不下，許多家庭的除濕機幾乎是「火力全開」24 小時待命。然而，民間長期流傳「開除濕機時，人不能待在房內」的說法，讓不少民眾感到困惑。對此，台電官方專頁「台電電力粉絲團」特別發文闢謠，指出只要掌握一項關鍵設定，人與機共處一室其實完全沒問題。

台電提醒，不可以將衣物直接蓋覆在除濕機上，或擋住出風口。（圖／翻攝自台灣電力粉絲團）

打破陳年迷思：關鍵在於「濕度百分比」

台電解釋，早期除濕機因技術限制，無法精準設定濕度，容易導致室內過度乾燥，引發人體皮膚發癢或呼吸道不適，才會有「除濕時人要離開」的觀念。

廣告 廣告

現代除濕機大多已標配「智慧感測」功能，台電建議，只要將除濕濕度設定在 55% 至 65% 之間，這正是人體體感最舒適的範圍。在此設定下，機器會隨濕度變化自動調節，既能有效防霉，也能避免環境過乾，讓民眾可以安心在室內邊除濕邊活動。

如果除濕機老舊，台電建議考慮檢修。（圖／翻攝自台灣電力粉絲團）

梅雨季安全守則！台電警示「三不」禁忌

在連續降雨的用電高峰期，台電也嚴正提醒，除濕機若操作不當，極易引發電線走火等公安事故，民眾應牢記以下三大安全要點：

1. 「人離機停」最保險：儘管現代家電安全系數高，但機器長期運轉仍有故障起火的風險。台電建議，若要長時間外出或離開該區域，務必關閉電源並隨手拔掉插頭，落實「人離機停」原則。

2. 拒絕共用延長線：除濕機屬於高功率家電，運作時電流較大。應優先使用獨立插座，切忌與其他高功率產品（如電鍋、電暖器）共用延長線，以免導致線路負載過重、溫度過高而釀成火災。

3. 預留 50 公分的「散熱安全區」：除濕機擺放位置極其重要。使用時，機身應與牆壁、家具或易燃的窗簾保持 50 公分以上 的距離，並確保入風口與出風口暢通。周遭切勿堆放雜物，以防止機器過熱時火勢迅速蔓延。

除濕機應放在寬敞空間，運轉時使用者也須多留意。（圖／翻攝自台灣電力粉絲團）

更多三立新聞網報導

馬杜洛權力末路！從巴士司機到流亡元首 揭開委內瑞拉崩壞12年內幕

委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權

美軍閃擊委內瑞拉抓總統 專家示警：恐引發中國對台「蝴蝶效應」

「匿蹤剋星」失靈？美軍閃擊委內瑞拉 中俄製防空網竟淪「昂貴裝飾品」

