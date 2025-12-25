開除濕機睡覺被嚇醒！黑名單產品快停用 買新機2補助最多領5千

近期除濕機自燃事件頻傳，基隆住宅火警確認起火原因為除濕機，幸未釀傷亡；也有民眾開機睡覺，深夜聞到燒焦味驚醒，發現機器冒煙起火緊急斷電。消防提醒，連日降雨下老舊機型長時間運轉恐成奪命火源；經濟部已公布12品牌54機型召回停用，家電汰舊換新補助延長，年底前購買最多可省5千元。

雨季防潮反成火災隱憂 長時間運轉風險最高

北部冬季又濕又冷，許多民眾長時間開啟除濕機防潮，卻因此引發危機，日前基隆暖暖發生除濕機火警，所幸無人傷亡。日前也有網友分享，深夜發現自家除濕機運轉時冒出燒焦味並起火，傻眼表示「第一次看到電器燒起來」。而台電也提醒民眾除濕機使用的禁忌及正確擺放方式，強調散熱與安全。

廣告 廣告

看更多：除濕機自燃釀火警！12品牌54機型快停用 老舊電器快檢查

消防與電器安全專家指出，雨季使用除濕機的最大風險，在於「長時間、無人看管運轉」。當機器連續高負載工作，若內部零件老化、灰塵堆積或散熱不良，溫度容易迅速升高，一旦控制元件失效，就可能引發自燃。尤其在夜間或外出時發生異常，往往難以及時察覺，火勢恐在短時間內擴大。

12大品牌、54款老舊機型被列黑名單

事實上，根據經濟部盤點並公告，「瑕疵除濕機回收/召回訊息」包括大同、三洋、東元、聲寶、歌林、惠而普等12大品牌、54款型號除濕機有自燃風險，多為民國87至101年間製造，若未汰換至今也已上市20幾年，消防局呼籲民眾應立即停用，並聯絡原廠辦理免費更換控制基板或維修，以免發生火災，恐造成無法挽回的損失。

看更多：煮火鍋千萬別這樣插！台電示警：這「2家電」同時開＝玩命 熟記5不1沒有避險

使用除濕機6大禁忌 擺放與保養也要注意

台電也多次提醒，除濕機使用不當，可能導致過熱甚至起火，包括：

不可整晚或無人時開機：不要在沒人或睡覺時使用，建議使用定時功能，避免連續運轉；不使用或外出則應確實關閉電源。

不可在上方蓋覆衣物：保持進、出風口的上方及四周淨空，勿在上面晾曬衣物，更不可將衣物直接蓋覆在除濕機上。

避免放在狹小空間：勿放在壁櫥內或小空間使用，以免散熱不良，導致機器過熱燃燒。

機身勿傾斜或橫放：勿將除濕機橫放或傾斜使用，避免水溢出浸壞電路。

定期檢查： 定期清理濾網，以免進風口的風量不足，零件在高溫環境下運轉。

確認機種： 避免瑕疵除濕機引發意外，務必確認是否為公告召回停用的瑕疵機種。

正確擺放時，機身與牆壁、家具至少保持50公分距離，並遠離窗簾、紙箱等可燃物，才能降低意外發生機率。

12/31前買新家電 明年1/31前申請補助

另外，除了降低老舊電器風險，家電汰舊換新還能申請節能補助和貨物稅退稅。114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」補助購買期間由原本至今年10月底，順延至12月31日；申請補助期限也同步延長至明年1月31日。

看更多：2026元旦起買電視免徵貨物稅！買汽機車汰舊換新最高省10萬

家電節能補助+貨物稅退稅=最多省5千

經濟部宣布「住宅家電汰舊換新節能補助」購買和申請期限都延長2個月，購買期限至12月31日，申請期限延至明年1月31日止。住宅用戶於期限內汰換舊冷氣或冰箱，購買一級能效新機並完成回收，每台可申請3,000元補助。

而財政部也公告將原本只到今年6月的節能家電減徵貨物稅實施期間，延長至2029年12月31日。民眾於這段期間內汰換家中舊冷氣或冰箱，購買經核定為能源效率第1或第2級的冰箱、冷暖氣機，或符合規定的除濕機，每台除可申請3,000元節能補助，還可向國稅局申請退還減徵貨物稅，每台最高2,000元。節能補助加上貨物稅退稅，2項補助加起來最多可省5千元。

看更多：拔插頭能省電？專家揭「3種電器」別亂拔 拔錯更耗電 恐電線走火

購買冰箱、冷暖器、除濕機等節能家電，貨物稅退稅措施延長至2029年。（財政部）

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／台電．經濟部．財政部

更多健康2.0報導

油箱亮紅燈才加油超傷車？專家揭「最佳加油時機」幫你省油又保養

冬季限定！落羽松6大必訪祕境 金色映水天 浪漫美景全攻略

出國住飯店泡麵吃不完要倒哪？日本飯店職員告訴你正確方法 別再倒馬桶



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章