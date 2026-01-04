開除濕機「人不可同室」？台電揭濕度是關鍵

民間流傳「除濕時人不可待在室內」的說法，對此，台電表示，只要將除濕機濕度設定在55%至65%之間，並遵守基本用電安全，包括長時間外出前關閉電源並拔掉插頭、避免與其他高功率電器共用延長線，以及保持機器周圍50公分以上通風距離，就可以安心在室內使用除濕機。

台電於臉書發文指出，民間流傳「除濕時人不可留在房內」的說法，使不少民眾對使用安全心存疑慮，但這種觀念多半源自早期除濕機技術限制，現在的除濕機都具備智慧感測功能，除濕時人要離開的觀念已不適用。

廣告 廣告

台電表示，只要將濕度設定維持在55%至65%之間，即可保持人體舒適的濕度範圍，強調在這樣的條件下，除濕機會自動調整運作強度，既能防止室內潮濕發霉，也能避免空氣過乾，人完全可以安心在室內使用除濕機。

但台電提醒，除濕機仍屬高功率家電，操作不慎可能引發火災或電線過熱等危險，建議民眾使用時遵守3項安全原則，若要長時間外出或離開該空間，應關閉除濕機電源並拔掉插頭，落實「人離機停」。

此外也要避免與其他大功率電器共用延長線，台電建議，使用獨立插座，使用時周圍應保持通風，與牆面、家具、窗簾等保持至少50公分距離，並避免堆放雜物或易燃物。

更多中時新聞網報導

兒童齲齒率飆 影響恆牙生長

2025台灣體壇10大新聞回顧》全壘打王林智勝 開轟告別中職

台中港離岸風場船舶中心 啟用