開除濕機「人不能在室內」？ 台電解答：濕度55%至65%是關鍵

每到冬天北部時常陰雨綿綿，容易造成室內潮濕，台電提醒民眾，只要將濕度設定在人體舒適範圍內，人與除濕機其實可以共處一室，建議濕度控制在55%至65%之間，就能維持舒適的居家環境。

除濕機。（示意圖／中天新聞）

台電曾在臉書發文表示，過去除濕機無法設定濕度，因此才有除濕時人不要共處一室的說法。現在的除濕機多具備濕度設定功能，民眾可將濕度設定在55%至65%的範圍內。台電指出，過低的濕度設定會讓除濕機持續運轉，不僅耗電也增加使用風險。

針對近期連日大雨，民眾使用除濕機的頻率提高，台電特別提醒四大安全使用原則。首先是「人離機停」，雖然除濕機設有安全機制，但仍有故障風險存在，建議外出前或需長時間離開時，都要將除濕機電源關閉並拔除插頭。

台電強調，除濕機多屬於高功率家電，應盡量使用獨立插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高而釀災。此外，除濕機使用時周圍應保持適當的散熱通風空間，例如與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上距離，周圍不要擺放雜物、易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延。

台電呼籲民眾檢查家中除濕機的使用狀況，落實安全除濕，才能安心抗潮。

