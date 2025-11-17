開飯川食堂慶開幕 送弱勢餐券

市長黃偉哲十七日受邀出席大遠百新餐廳開幕典禮，致贈感謝狀以感謝遠東百貨及饗賓餐旅集團熱心公益。(南市府提供)

記者王勗∕台南報導

饗賓餐旅集團主打正宗川味的「開飯川食堂」今年進駐台南大遠百成功店，十七日辦理開幕儀式，特別捐贈一百張價值五百元餐券予南市身心障礙者家庭，市長黃偉哲代表受贈，感謝饗賓集團取之於社會，用之於社會的精神，也歡迎市民享受溫暖美食。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航招待卅名身心障礙者享用午餐。而響應開飯川食堂的愛心活動，遠東百貨總經理徐雪芳也特別贈送卅個實用後背包給身心障礙小朋友。

徐雪芳強調，遠百和饗賓集團一直維持很好的合作夥伴，此次攜手做公益，也希望拋磚引玉，吸引地方企業團體對弱勢族群的重視，共同回饋社會打造溫暖的台南產業環境。

饗賓強調，此次捐贈餐券將提供南市府社會局服務中的身心障礙者家庭享用，期盼讓所有家庭成員暖暖過冬。