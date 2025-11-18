開飯川食堂進駐台南大遠百 首日以公益溫暖城市角落 13

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台南報導

「開飯川食堂」17日正式進駐台南大遠百，開幕現場熱鬧非凡，也洋溢著溫暖與關懷。饗賓集團與遠東百貨特別邀請來自台南市腦性麻痺之友協會、台南市私立林澄輝社會福利慈善基金會及台南市癲癇之友協會的30位智青、社工與教保員共進午餐，讓新餐廳從第一天起，就充滿笑聲與陪伴的力量。

活動中，饗賓集團捐贈5萬元餐券給台南市社會局，期望更多弱勢家庭在需要時能感受到支持與溫暖。遠東百貨總經理徐雪芳也到場響應公益，送上30個實用後背包，為孩子們增添額外鼓勵。饗賓集團總經理陳毅航看著孩子們因美食綻放的笑容表示：「我們深信，一頓飯可以改變世界的一個角落。只要有人願意陪伴，就沒有孩子需要孤單長大。」

為讓用餐體驗貼近每一位賓客，開飯川食堂主廚團隊精心設計菜單，從挑選大眾可接受的菜餚，到調整食材大小，確保料理更容易咀嚼與吞嚥。無論是味道、口感或貼心程度，都希望智青們能安心、愉快用餐。活動現場，台南市長黃偉哲也親自到場致意。他表示，看見孩子們在餐桌上放心地吃、快樂地笑，是市府最希望看到的畫面，「溫暖開飯」不僅是政策願景，更是一份城市期待的溫度，而饗賓以實際行動將這份願望化為現實。

饗賓集團長期投入公益，多年來透過不同品牌與城市的餐飲場域，持續拓展愛的可能。連續兩年，饗賓串聯家扶基金會及各縣市政府推動「翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，每年陪伴超過1,200位孩子走進饗食天堂。對孩子們而言，那不僅是一頓大餐，更是一段被關懷、被溫暖包圍的時光—有人聆聽他們的心聲，有人細心準備餐點，有人真心祝福他們幸福。每次活動，孩子們的笑聲、餐桌上的分享、社工安心的目光，都讓饗賓深信，公益不只是捐贈，而是一種持續的陪伴。

陳毅航透露，明年公益規模將進一步擴大，期望號召更多企業、在地夥伴及民眾一同加入。「讓我們用心關懷、用愛陪伴，讓孩子的成長路上不孤單。」饗賓誠摯邀請社會各界，持續加入「翻轉孩子未來 饗和你來關愛」行列，一起陪孩子吃一頓飯、說一句加油、送一份溫暖，讓善意在台灣持續發酵。

