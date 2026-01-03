「開飯」插旗台中廣三SOGO 即日享好禮3重送

▲因應冬季餐飲需求，「開飯」全台門市首推季節限定6道冬季新菜，主廚透過鑊氣十止的川菜，讓食客身心暖洋洋。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.3)

[NOWnews今日新聞] 2026年馬年到，饗賓集團穩健推進展店策略，旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今日進駐台中廣三SOGO百貨，為饗賓集團第99間門市，也是「開飯」台中地區第5處據點，95坪空間規劃116席位。歡慶新店開幕推出好禮三重送，即日起至2月1日，店內用餐滿額並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。

「開飯川食堂」是全台規模最大的連鎖中式餐飲品牌，持續以經典川味與創新料理征服食客味蕾。其中，因應冬季餐飲需求，「開飯」全台門市首推季節限定6道冬季新菜，「川辣羊肉尬年糕」將酥炸羊肉與豐富辛香調料大火翻炒，搭配咔滋蝦餅和軟Q年糕一起品嘗，除了鍋氣十足，更有層層口感超級涮嘴。

廣告 廣告

▲人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今日進駐台中廣三SOGO百貨，啟動好禮三重送。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.3)

此外還有「宮保腰果松阪」，外酥內嫩的松阪豬與腰果、小黃瓜一起快炒，再搭配爽脆油條，香辣夠味。「椒香熗鍋魚」則以嫩滑魚片搭配黃豆芽與白精靈菇，再以紅油澆淋，香麻帶勁。

不辣菜色也有新選擇，「蒜香椒鹽舞鮮菇」是將香菇、白精靈菇與杏鮑菇炸至酥脆，再加入開陽、蒜末與四季豆大火快炒，裹以椒鹽，層層香氣在口中舞動。「京醬爆炒五花」以酥香五花肉與香菇、蓮藕、豆干、青椒大火炒出滿滿鍋氣，「功夫醬炒嫩雞丁」以外酥內嫩的雞丁搭配脆口小黃瓜，與特調甜麵醬翻炒，醬香撲鼻。

▲這道「椒香熗鍋魚」，以嫩滑魚片搭配黃豆芽與白精靈菇，再以紅油澆淋，香麻帶勁。（圖／業者提供）

慶祝新店開幕，台中廣三SOGO店推出三重好禮送：即日起至2月1日，凡內用達指定低消並於社群平台打卡分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份；2月13日前加入iEAT饗愛吃會員，可於優惠票券區獲得「鐵漢柔情」99元加購優惠券，內用滿1,500元更加碼贈送回客券及「熊貓哥迴力車」各一份，帶給消費者多重驚喜

迎接2026新的一年，饗賓集團持續透過穩健展店、菜色創新與年輕化行銷策略，不僅強化品牌在中式與泰式連鎖餐飲市場的競爭力，也滿足消費者對「美味、創意、體驗」的多元期待，讓每一次用餐都暖身又暖心。訂位資訊：https://www.feastogether.com.tw/

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中LaLaport南館改裝亮相 NET辦封館選衣邀弱勢體驗

李方艾美加入寵物友善行列 毛孩奉為「賓客」入住

外帶年菜+節慶餐飲需求升溫 全國飯店春節檔業績增一成