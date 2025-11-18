「開飯」進駐台南大遠百邀弱勢共餐讓愛延續
[NOWnews今日新聞] 饗賓集團旗下品牌「開飯川食堂」進駐台南大遠百，17日歡慶開幕，宴請台南腦性麻痺之友協會等弱勢團體共30人，並捐贈 5 萬元餐券給台南市社會局。遠東百貨總經理徐雪芳響應公益，加碼送上30個實用後背包，帶給孩子驚喜與鼓勵。饗賓總經理陳毅航表示，用一頓飯改變世界的一個角落，讓大家用心關懷、用愛陪伴，孩子成長路上不孤單。
開飯川食堂開幕首日人潮湧現，歡樂洋溢，台南市長黃偉哲親自到場向饗賓集團致意。他表示，看見孩子們在餐桌上放心地吃、快樂地笑，是市府最希望看見的畫面，「溫暖開飯」不只是政策願景，更是一份城市期待擁有的溫度，而饗賓用實際行動讓這份願望實現。
為了讓這場用餐體驗真正貼近每一位賓客，開飯川食堂的主廚團隊特別花了許多心思：從挑選大眾都能接受的菜餚，到調整食材入口大小、確保料理更容易咀嚼與吞嚥，無論在味道、口感到貼心程度，都希望讓孩子們能安心用餐、愉快享受。
饗賓集團長年投入公益活動，多年來，在不同品牌、不同城市中，不斷透過餐飲場域打開愛的可能。連續兩年，饗賓串聯家扶基金會及各縣市政府推動「翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，每年陪伴超過 1,200 名孩子走進饗食天堂。對許多孩子來說，那不只是一頓大餐，而是一個被溫暖與被關懷的時光。
陳毅航表示，每次活動現場，孩子們的笑聲、在餐桌上分享的小故事、社工安心的眼神，都讓饗賓更加確信——公益不只是捐贈，而是一種持續的陪伴。他透露，明年公益規模將再度擴大，希望號召更多企業、在地夥伴及民眾一起加入，「讓我們一起用心關懷、用愛陪伴，讓孩子成長路上不孤單。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
新光三越首辦「T368城鄉物產展」 邀民眾共賞島嶼風味旅行
搶進北屯崇德生活圈 誠邑築新案「嶼76 The Island」亮相
響應運動回饋教育 何昱奇領1萬捐200萬挹注向上國中
其他人也在看
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 3 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 23 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 1 小時前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
假幣商詐團行詐得手7千萬 主嫌遭檢求處20年刑
南部中心／綜合報導今年三月份檢警偵破一起假幣商詐騙案，楊姓主嫌以購買虛擬貨幣為由詐騙超過70多人，不法所得約七千萬，當時一口氣逮捕拘提15名詐團成員，但主嫌在案件審理時不斷否認犯行，還堅稱自己是正派幣商，因此檢察官在偵訊後將他起訴，同時求處20年有期徒刑。假幣商詐團行詐得手約7千萬，警方查扣約千萬現金以及金飾等。（圖／翻攝照片）員警來到楊姓主嫌住家時，他還一度拖延開門時間，甚至質疑警方為何上門打擾，直到拿出搜索票以後，嫌犯眼看已經逃不掉，才決定配合請員警入內。警方說這名男子與詐騙集團合作，扮演虛擬貨幣商，成立諸多交易平台，並以高獲利來吸引民眾投入資金，總計有72人上當受騙，金額大約七千萬，另外他還涉及協助詐騙集團洗錢。時任高市刑大五隊長盛永華說，經幣流分析後發覺假幣商成員，替詐騙集團洗錢逾兩億餘元，不法所得約七千餘萬。假幣商詐騙72人受害，不法獲利約7千萬，警方逮捕拘提15人。（圖／翻攝照片）今年三月檢警兵分多路，一口氣逮捕主嫌在內共15人，同時查扣利用不法所得買下的透天厝棟，以及現金922萬、電動跑車、名錶與金飾等，當時偵訊後，楊姓主嫌與劉姓副手遭法院裁定羈押。橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說，被告是資金流及電信流之首腦，招募車手導致眾多被害人受害，遭檢警偵查時卻以 正派幣商抗辯而一再矢口否認犯行，毫無悔意、態度惡劣，故請法院從重量 處有期徒刑 20 年；其餘詐團幹部則請求法院量處有期徒刑 6 年以上，以資懲儆。原文出處：假幣商詐團行詐得手約7千萬 橋檢起訴15人、主嫌求處20年刑 更多民視新聞報導保七總隊刑大大隊長登秀姑巒山猝死 警大同學：痛心與不捨5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 33 分鐘前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
口角演變拳腳相向! 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶
社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導新北市土城區，週日晚上11點多，一名17歲的顏姓女子，不僅無照騎車，還酒駕上路。她當時載著16歲的女友，行經中華路一段時，倆人爆發口角，當街大打出手，巨大聲響，驚動附近民眾。警方獲報到場，兩人的情緒，都還是相當激動。大馬路邊，身穿白色外套的女子，嘴裡不斷飆罵髒話，手裡著安全帽，瘋狂猛砸，眼前這名穿著黑色外套女子的頭部。只見下一秒，白衣女子躺在路邊，接著換另一方朝著她的頭部，大力狠搥。劇烈聲響，驚動附近住戶。警方獲報到場，趕緊將人架開，只見兩人情緒依舊相當激動。這起衝突就發生在16日晚上11點多。17歲的顏姓女子，跟她16歲的女友，在新北市土城區中華路一段上，發生爭吵，雙方大打出手。員警到場後，發現顏姓女子酒測值達0.18，更誇張的是，她還無照駕駛，當場將她帶回警局。女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）土城警分局廣福派出所所長陳高權表示，警方到場意外發現，顏姓女子有酒駕情事，酒測值0.18且無照駕駛，警方依法開單扣車，並舉發。相關家暴情形，亦依規定通報，土城分局呼籲任何糾紛，應理性處理。女子酒駕、無照上路，除了必須面臨相關罰則外，她還對另一半施暴，警方也依規定，通報家暴，要為自己的行為，付出代價。女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）原文出處：口角演變拳腳相向！ 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶 更多民視新聞報導外籍移工無照酒駕拒測罰鍰不繳 通知雇主急請仲介出面繳清高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產民視影音 ・ 18 小時前
健身男突昏迷命危！ 休假中消防員CPR搶命
台北市松山運動中心，日前有民眾健身到一半，突然昏迷倒地、失去生命跡象，情況危急！當下不少同樣在健身的民眾，衝上前幫忙，其中負責施作CPR的男子，動作標準又俐落，事後被起底，原來是一名消防員，趁著休假時運動，卻遇上緊急狀況，加入救援，成功搶回民眾的性命。 #消防員#休假時運動#救援東森新聞影音 ・ 1 天前
不滿改裝車炸街討債！台中男噴滅火器驅離 遭球棒隊「6打1」狠K倒地
台中市西屯區寶慶街50巷今(17)日凌晨1點多出現三輛改裝車「炸街」又沿路放鞭炮，一位45歲陳姓男子不滿改裝車擾亂附近居民安寧，上前勸阻，雙方一言不合，男子拿出滅火器試圖驅離，不料竟遭6名男子持球棒圍毆打趴在地。警方獲報立即啟動快打部隊，派遣24名警力火速到場，逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯。據了解，「炸街」車隊疑似與附近居民有債務糾紛，刻意在深夜時刻出沒放鞭炮，行徑相當囂張。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
SBL假球案今宣判！裕隆隊成重災戶 柯旻豪、吳季穎10球星下場受矚目
職籃SBL去年爆發離譜簽賭案，士林地檢署查出，裕隆納智捷多名球星集體收錢打假球，檢方去年依《運動彩券發行條例》等罪名起訴前年度MVP柯旻豪、後衛吳季穎及塞內加爾籍中鋒斑霸在內的10名裕隆球星，另包括5名其他被告，檢方也聲請沒收2000萬元不法所得。不過，裕隆前中鋒翁嘉鴻則逃亡中國遭通緝，成為漏網之魚。士林地院在審理逾1年8月，今天上午將宣判。太報 ・ 1 天前
謝侑芯父母「隔海視訊」送最後一程 痛哭失聲：完全無法接受
台灣網紅謝侑芯10月22日於馬來西亞猝逝，今（16日）在當地完成火化。由於謝侑芯父母身體狀況無法出國，只能透過視訊送別女兒最後一程。據《中國報》報導，家屬代表律師陳俊達表示，兩位長輩至今仍無法接受謝侑芯驟然離世，「剛才透過視訊看到孩子走完最後一程，情緒多次潰堤，非常悲痛。」他透露，家屬將先安撫情緒，待後事處理完才會研議後續行動。鏡報 ・ 1 天前