開餐飲店.為人親切！ 菲籍男外出剪髮送命 家屬慟

持續追蹤這名遭撞身亡的50歲菲律賓籍男子，他來台多年，與太太在楠梓區開了一家外籍美食店，已經20、30年了，生意還不錯，鄰居透露，他為人親切，雖然聽不太懂台語，但會打招呼，他的太太過去其實有段婚姻，在菲律賓認識他後兩人相愛結婚，沒想到昨天外出剪頭髮卻遇上死劫，讓家屬怎麼接受。

遭撞身亡的50歲菲律賓籍男子，看著鏡頭笑容和藹，來台多年與妻子在楠梓區，共同開設外國美食店，鄰居眼中的他和善親切，鄰居說：「人都不錯，都不錯，她老公台語聽不太懂，，在這經過都會打招呼，我知道有時候他會跑大社(做生意)。」鄰居透露菲律賓籍男子的太太，過去曾有段婚姻是後來改嫁，夫妻倆開設餐飲店，已經有20、30年了，生意還不錯都接外籍顧客。

鄰居說：「(太太)先是嫁台灣老公，生一個兒子很大了，後來才，跟她先生可能以前在菲律賓認識的。」記者VS.鄰居說：「(後來才嫁給他)，對。」突如其來發生憾事，太太情緒低落不願意多談，太太的兒子心情也很沉重，今(17)日上午家屬抵達殯儀館，面對鏡頭很低調，其實50歲的菲籍男子，昨(16)日傍晚要外出剪頭髮，沒想到在距離店面，僅有3公里的土庫一路、二路交叉口被撞，送醫當下還有意識，到院時轉為無生命跡象，宣告不治，來到現場仔細觀察車禍事發路口，劃有長條形的待轉區，但是由於車流量大，機車下陸橋之後，一輛接著一輛排在待轉區，幾乎佔據超過道路一半。

民眾說：「汽車是不能轉進來的，最主要這邊人(待轉騎士)擠太多了，真的是不適合。」菲律賓籍男子，來台與妻子生活，卻在外出剪髮過程挨撞，魂斷輪下，讓家屬悲痛萬絕。

